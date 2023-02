Com mais de 1,3 mil vagas, Bombeiro Mirim abre inscrições em Goiás

A partir deste sábado (4/2), estão abertas as inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom) 2023.

Os interessados em participar terão até o dia 16 de fevereiro para se inscreverem no projeto, que podem ser realizadas pelo site www.bombeiros.go.gov.br. O sorteio será realizado no dia 28 de fevereiro.

De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), serão mais de 1,3 mil vagas disponíveis para as mais diversas unidades da corporação em todo o estado.

O programa é voltado para crianças de 9 a 11 anos de idade e tem como foco as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que estudem na rede pública regular de ensino municipal e estadual. Para acessar o edital, clique aqui.

Objetivo do programa Bombeiro Mirim é ensinar às crianças noções de civismo, cidadania e disciplina

O objetivo do programa é ensinar às crianças noções de civismo, cidadania e disciplina, além de conhecimentos básicos de bombeiro como: prevenção e combate a incêndios, resgate, salvamento terrestre, salvamento aquático, salvamento em altura, dentre outros.

As atividades do programa estão previstas para serem iniciadas em 14 de março. O projeto oferece uniforme e mochila para os candidatos contemplados.

Em caso de problemas com o preenchimento do formulário de inscrição, os pais ou responsáveis deverão entrar em contato pelo telefone (62) 3201-4780 ou através do e-mail [email protected]