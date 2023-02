Futuro verde: geração de energia renovável bate recorde no Brasil

Em 2022, a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis bateu recorde no Brasil, com 92% do total produzido no país. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A participação de fontes de energia renováveis no total de energia elétrica produzida no país alcançou o seu maior resultado em 10 anos. No total, em 2022, foram gerados quase 62 mil megawatts médios por mês de energia. que abragem a participação das usinas hidrelétricas.

As fontes renováveis de energia abrangem desde usinas hidrelétricas, eólicas e solares até a biomassa. De acordo com a CEE, o bom resultado é fruto do cenário hídrico favorável no ano, que contribuiu para a recuperação dos reservatórios de água e da expansão das usinas movidas pelo vento e pelo sol.

Apenas as usinas hidrelétricas, que são a maior fonte de energia renovável do país, foram responsáveis por 73,6% do total gerado no Brasil. As eólicas, por sua vez, respoderam por 14,6%. As demais, como biomassa, pequenas centrais elétricas (PCH), solar e as centrais geradoras hidrelétricas (CGH) foram responsáveis por 11,8%.

Maior volume de chuva em 2022 projeta cenário mais confortável para geração de energia, neste ano

Segundo a CCEE, após a reversão do cenário crítico do setor energético brasileiro, visto em 2021, a situação fica mais confortável para 2023. “Hoje a capacidade instalada desta fonte é de 116.332 MW”, informou a CCEE.

A energia solar foi o destaquem, em 2022. O motivo é que este tipo de fonte teve um aumento de 64,3%, quando comparado ao ano anterior, com uma produção de mais de 1,4 mil MW médios.