Prevendo ações policiais, garimpeiros começam a fugir da Terra Yanomami

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, desembarcou, neste sábado (4/2), Terra Indígena Yanomami, em Roraima, para acompanhar as ações de combate ao garimpo ilegal na região, bem como conter a crise humanitária envolvendo os indígenas.

Segundo a ministra, serviços de inteligência do governo federal e a comunidade indígena tem identificado a fuga de garimpeiros da região.

“Temos essa informação que muitos garimpeiros estão saindo. Mas é bom que saiam mesmo, porque assim a gente até diminui a operação que precisa ser feita para retirar 20 mil garimpeiros, [o que] demora um tempinho”, disse a ministra, em coletiva de imprensa.

Além disso, Guajajara disse que não ser possível que 30 mil yanomamis convivam com 20 mil garimpeiros dentro do próprio território.

Um vídeo que circula no Twitter, mostra dezenas de pessoas deixando a Terra Yanomami em uma canoa. Em outro, é possível ver pessoas se movimentando na mata, no que seria uma suposta retirada dos invasores da Terra Indígena.

Garimpeiros começam a deixar a Terra Yanomami antes da operação policial. São algozes e vítimas ao mesmo tempo. Vítimas do crime organizado que usa a mão de obra deles análoga à escravidão. Como algozes, deixam para trás uma terra arrasada. As águas barrentas denunciam o estrago pic.twitter.com/BIR2zDXORT — JESSÉ SOUZA🚩👣 (@JesseSouza) February 4, 2023

De acordo com o Governo de Roraima, são homens, mulheres e crianças que, tendo conhecimento das operações que deverão ocorrer nos próximos dias, resolveram se antecipar e evitar problemas com a justiça.

Governo teme que fuga da Terra Yanomami signifique invasão de outras áreas

O governo tem se preocupado com a evasão dos garimpeiros da Terra Yanomami. Há um temor de que isso signifique invasão de outras áreas, como o ocorrido há 30 anos, quando aconteceu a desintrusão da Terra Indígena Yanomami, em que garimpeiros saíram e grande parte deles foram para a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, ou para outros garimpos ilegais que existem na Amazônia.

De acordo com a diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Lucia Alberta Andrade, o governo brasileiro já tem estratégias para lidar com isso, que não podem ser divulgadas. “Temos que ter vigilância maior em todas as terras indígenas”, pontuou Lucia Andrade.