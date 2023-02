Adolescente de 14 anos é suspeita de matar filha recém-nascida, em Porangatu

Uma adolescente de 14 anos está sendo investigada por matar a filha recém-nascida, em Porangatu, norte goiano.

O infanticídio teria sido praticado na madrugada deste domingo (5/2), no qual tirou a vida da própria filha recém-nascida logo após dar à luz, em casa.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a autora do crime conseguiu esconder a gravidez da família durante todo o tempo de gestação. Ao perceber que estava entrando em trabalho de parto e que não seria mais possível omitir tal fato, a adolescente decidiu tirar a vida da recém-nascida.

A mãe, de 14 anos, realizou o parto sozinha dentro do banheiro da casa onde mora, sem que ninguém soubesse. Após isso, ainda em estado puerperal, teria cortado o pescoço da criança com uma faca e, em seguida, colocado em um saco de lixo.

Médicos perguntaram por recém-nascida após adolescente apresentar sinais de pós-parto

Em razão do parto, a menina deu entrada no hospital da cidade com hemorragia, tendo perdido muito sangue. Contudo, a equipe médica da unidade desconfiou da situação ao constatar que a adolescente apresentava sinais claro de que teria passado por trabalho de parto, recente.

Segundo o Delegado Jarder Vieira, que acompanha o caso, os médicos questionaram a adolescente sobre a criança recém-nascida. Foi quando um familiar da investigada se dirigiu até a residência da menina e encontrou uma criança do sexo feminino, dentro de um saco plástico. O familiar levou a criança recém-nascida, já sem vida, até o hospital.

Após este momento, a equipe da Polícia Civil foi acionada e, a partir de então, iniciaram-se as investigações, assim como foram realizadas perícias no local.

A adolescente recebe os devidos cuidados médicos, razão pela qual ainda não pode ser ouvida. As investigações continuam.