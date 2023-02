Aparecida identifica nova subvariante do coronavírus com alta transmissibilidade; Brasil soma 7 casos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida identificou, na última quinta-feira (2/2), uma nova subvariante do coronavírus na cidade, que é considerada mais preocupante por causa de sua alta transmissibilidade. A detecção foi feita através do Programa de Sequenciamento Genômico, implantando em abril de 2021.

Até o momento, o programa já realizou 3.172 investigações de amostras, que são colhidas em moradores durante a realização do RT-PCR que tenham uma carga viral mínima e com os seguintes critérios: pacientes com suspeita de reinfecção, pacientes de baixo risco que precisaram de internação e pacientes aleatórios agrupados por semana epidemiológica.

Na última semana, foram identificadas oito subvariantes da Ômicron em circulação na cidade, dentre elas está a XBB.1.5, que aumenta o alerta dos profissionais de saúde.

No Brasil, de acordo com o banco de dados da GISAID, foram notificados até o momento 6 casos da XBB.1.5: três em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, um no Espírito Santo e um no Amazonas. Com a descoberta de Aparecida, o estado de Goiás entra na lista com o sétimo caso detectado no País.

Nova subvariante do coronavírus em Aparecida

De acordo com a Superintendente de Vigilância em Saúde, Daniela Fabiana Ribeiro, o caso identificado é de uma jovem de 18 anos, que foi diagnosticada com covid-19 no último dia 17 de janeiro. “Ela apresentou sintomas gripais como dor de cabeça, tosse e dor de garganta e constatamos que os contatos familiares (esposo, filho, sogro e sogra) também tiveram a doença no mesmo período, todos sem necessidade de hospitalização. A paciente negou que tenha feito viagens ou que tenha tido contato direto com pessoas de outros estados”, destaca a gestora.

A superintendente destacou que não foram encontrados registros de que a jovem tenha sido vacinada. “Apenas um dos contatos da paciente com resultado positivo para a doença possui registro de uma dose da vacina pfizer”, explica. Ainda segundo a gestora, dois familiares da paciente que foram testados pelo método RT-PCR terão suas amostras avaliadas sobre a possibilidade de sequenciamento. “Os outros dois casos não poderão ser investigados genomicamente porque foram testados pelo método de antígeno”, completa.

Vacinação

Até o momento, Aparecida já aplicou 1.301.050 doses de vacinas contra a Covid-19. A estimativa da SMS é que praticamente toda a população adulta da cidade (98%) já tenha sido vacinada com ao menos duas doses. Já a cobertura vacinal com a terceira dose é de 42% e com a quarta dose é de 14%.

Dentre os adolescentes de 12 a 17 anos, estimados em 55.212 habitantes, 78% receberam a primeira dose, 55% receberam a segunda dose e apenas 15% procuraram os postos para receber o reforço. Por fim, na população infantil de 6 meses a 11 anos, estimada em 78.983 habitantes, a cobertura vacinal com a primeira dose é de 51% e com a segunda dose é de 31%.