Centro Livre de Artes, em Goiânia, abre matrículas para 1,1 mil vagas

O período de matrículas para os cursos e oficinas oferecidas gratuitamente pelo Centro Livre de Artes (CLA), escola de artes localizada no Bosque dos Buritis, em Goiânia, começa nesta terça-feira (7/2). Assim, a prefeitura irá oferecer 1,1 mil vagas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

O CLA terá cursos em diversas modalidades nas linguagens de Música, Artes Visuais, Oficina Integrada, Artes Cênicas e Práticas Corporais. Dessa maneira, o início das aulas está previsto para 27 de fevereiro de 2023 para todos os Núcleos Artísticos.

Conforme o cronograma da Secretaira Municipal de Cultura (Secult Goiânia), nos dias 7 e 8 de fevereiro, os atendimentos para matrículas serão para os alunos de escolas públicas e pessoas com cadastros nos programas sociais. Além disso, nos dias 14 e 15 de fevereiro, para a comunidade em geral. Todas as informações sobre os cursos, datas, horários e o formulário para inscrição estão disponíveis neste link. Ademais, outras informações podem ser encontradas no Instagram do Centro Livre de Artes de Goiânia.

O titular da Secult Goiânia, Zander Fábio, lembra que mais de mil alunos foram formados em 2022 nas modalidades oferecidas pelo CLA. “É um trabalho de formação, que revela talentos e incentiva crianças e adultos a desenvolverem a criatividade e suas habilidades da mente e do corpo contribuindo com o aprendizado, saúde e bem-estar. Buscamos formar, despertar apreço e o gosto pela arte em todas as suas formas”. Ele ainda acrescentou que os cursos são semestrais.

Centro Livre de Artes

Fundado em 1975, o CLA atua no ensino da arte nas linguagens música, artes visuais e dança. Desse modo, o atendimento ao público, em três turnos, abrange iniciantes de todas as idades e artistas já atuantes na área através da oferta de cursos sequenciais e cursos livres estabelecendo níveis de emancipação em arte. Os servidores são na maioria especialistas e mestres, além de produtores culturais, ocupam a função de professores atendendo as atividades de formação, exposições e eventos.

No primeiro semestre do ano passado, o Centro Livre de Artes de Goiânia passou por manutenção predial com reparos na pintura, telhado, estrutura das salas de aula, instalações hidráulica e elétrica e troca do piso. Foram investidos na obra mais de 1 milhão de reais.