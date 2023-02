Cine Goiás Itinerante, da Secult, inicia temporada 2023

A temporada 2023 do Cine Goiás Itinerante, projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), foi iniciada na última quinta-feira (2/2) em Quirinópolis, no Sul goiano. Assim, o objetivo da iniciativa é democratizar o acesso ao audiovisual no interior do estado. Além disso, divulgar o cinema ambiental e capacitar profissionais da área. As próximas sessões acontecerão em Amaralina e Nova Glória (7 a 10/2) e Cristalina (13 a 16/2).

Durante o evento, foram exibidos os filmes “Meninos Verdes”, “A natureza agradece” e “Água me poupe”. Ademais, o premiado “O Casamento da Ararinha Azul”, animação do diretor Marcelo Branco que traz ao público a mensagem da importância do combate ao tráfico de animais. As sessões do Cine Goiás Itinerante foram realizadas no Teatro Municipal Sodexo Vieira de Carvalho, com entrada gratuita.

Para secretária interina da Secult, Yara Nunes, o Cine Goiás é um projeto de democratização e acesso à cultura por meio do audiovisual. “Proporcionamos para a comunidade o contato com filmes que já passaram pelo Festival Internacional de Cinema Ambiental, o nosso FICA, e a nossa missão é levar essas produções para o maior número possível de municípios do Estado”.

Mais sobre o Cine Goiás Itinerante

Em 2022, o Cine Goiás Itinerante esteve em mais de 60 municípios goianos. Dessa maneira, levou sessões de cinema e ações formativas para mais de 30 mil pessoas. Assim, a meta para 2023 é que o programa atenda 80 municípios goianos.

Os pilares do programa são a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema Ambiental (FICA). Além disso, ações de qualificação e promoção da arte cinematográfica para a população. Geralmente as equipes permanecem em cada município goiano durante quatro dias para desenvolver as ações. Para solicitar as ações do Cine Goiás Itinerante, o representante do município deve enviar um ofício para [email protected].