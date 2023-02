Iphan-GO realiza 1º Encontro Canteiro Vila Boa, na cidade de Goiás

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realiza, nos dias 9 e 10 de fevereiro, o 1º Encontro Canteiro Vila Boa, na cidade de Goiás. O evento é realizado em parceria com a Universidade Federal de Goiás – Campus Goiás (UFG/CG) – e a Prefeitura Municipal de Goiás.

A programação é voltada para estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás – Campus Goiás (UFG/CG). Além disso, para servidores municipais e comunidade em geral. Assim, os interessados em participar devem se inscrever por meio de formulário online.

O 1º Encontro Canteiro Vila Boa “busca fortalecer os laços institucionais e lançar as primeiras ações do programa, dando publicidade e incorporando novos parceiros”. Desse modo, a programação do evento conta com dois momentos: o primeiro deles em forma de seminário, com apresentações e debates, aberto a toda a comunidade.

Ademais, o segundo, de treinamento metodológico, é limitado aos estudantes e servidores que integrarão o Canteiro Modelo de Conservação (CMC). O programa do Iphan que prevê ações coordenadas de desenvolvimento de projetos e monitoramento de intervenções em bens tombados.

Mais sobre o evento

O Acordo de Cooperação Técnica procura fomentar a conscientização da cidade de Goiás como patrimônio cultural. Ademais, formar profissionais com sensibilidade e habilidade para atuar na preservação dos bens. Também tem como enfoque promover a prática de projetos arquitetônicos. Também o acompanhamento de obras nas intervenções em edificações de valor cultural dentro da graduação.

“Nós desejamos que os estudantes possam entender o canteiro de obras como um espaço estruturador das práticas de conservação e restauração do patrimônio cultural edificado”, completa o superintendente do Iphan-GO, Allyson Cabral.

De acordo com o Iphan-GO, devido à quantidade de imóveis residenciais pertencentes à população de baixa renda na cidade, o superintendente alerta que as preservações destas contribuem para todo o conjunto. Dessa forma, em 2017, uma pesquisa realizada pela Coordenação Geral de Conservação (CGCO) do Depam em 45 áreas tombadas identificou que, em média, 70% dos domicílios situados nessas áreas são ocupados por famílias cuja renda total é de até três salários mínimos. No caso da cidade de Goiás, essa média se aproxima de 80%.

O percentual mostra a crescente demanda de serviços emergenciais de conservação de bens tombados. Dessa maneira, o acordo tem vigência de 24 meses, com finalização prevista para novembro de 2024. Como fruto do 1º Encontro Canteiro Vila Boa, serão produzidos artigos científicos, materiais gráficos e audiovisuais que serão encaminhados para publicações e eventos.

Serviço: 1º Encontro Canteiro Vila Boa | Iphan-GO

Quando: 9 e 10 de fevereiro de 2023

Horário: a partir das 8h

Onde: Cidade de Goiás (GO)

Inscrição: https://www.even3.com.br/encontro-canteiro-vila-boa-310487/