IPVA em Goiás: pagamento da 2ª parcela começa nesta segunda (6); veja calendário

Começa nesta segunda-feira (6/2), o pagamento da 2ª parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em Goiás. A quitação do imposto pode ser feita em até dez parcelas, exceto para veículos com placas terminadas em 1 e 2, que poderão parcelar em até nove vezes.

Caso o boleto ainda não esteja vencido, ele pode ser acessado diretamente no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), com os dados do solicitante, sendo placa veicular e renavam. Já para boletos vencidos, é preciso acessar o site da Economia, clicar em IPVA e depois em ‘débitos’.

Os contribuintes que optarem por quitar o IPVA em uma única parcela, à vista, já com o Licenciamento Anual do Detran, terão o prazo entre setembro e outubro. Confira o calendário da segunda parcela:

Placa final 1 – 6 de fevereiro

Placa final 2 – 7 de fevereiro

Placa final 3 – 8 de fevereiro

Placa final 4 – 9 de fevereiro

Placa final 5 – 10 de fevereiro

Placa final 6 – 13 de fevereiro

Placa final 7 – 14 de fevereiro

Placa final 8 – 15 de fevereiro

Placa final 9 – 16 de fevereiro

Placa final 0 – 17 de fevereiro

Descontos e isenções

De acordo com a Secretaria de Economia, há isenção de IPVA para alguns veículos, como aqueles com mais de de 15 anos de uso, pertencentes a Pessoas com Deficiência, ônibus e micro-ônibus de passageiro de turismo ou escolar. Além, disso, também são isentos veículos novos no ano da aquisição, comprado em concessionária goiana.

Já os descontos são oferecidos a carros populares com potência de até mil cavalos e motocicletas com até 125 cilindradas, com redução de 50% no valor do IPVA caso o veículo não tenha infração de trânsito e esteja com pagamento em dia.

Além disso, os participantes do programa Nota Fiscal Goiana têm desconto de 5% a 10% no imposto dependendo do valor das compras feitas com a inclusão do CPF nas notas fiscais.

Calendário do IPVA em Goiás