Nova cúpula da SSP de Goiás promete redução nos índices de criminalidade

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) confirmou, na manhã desta segunda-feira (6/2), os novos nomes da cúpula da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) de Goiás. O anúncio foi feito durante evento no Palácio das Esmeraldas, no Setor Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

A troca de comando, segundo o governador, é normal e serve, também, para motivar as novas lideranças a fazerem um bom trabalho. Caiado também agradeceu aos comandantes anteriores pelo trabalho desempenhado.

“Jamais tivemos, por parte de quem esteve no comando, qualquer omissão. Eles foram fundamentais para chegarmos a esse patamar. O meu agradecimento e respeito a todos eles.”, disse fazendo referência aos comandantes anteriores. “A substituição de comando não é demérito, toda carreira tem que ter perspectivas de postos maiores.”, completou.

Ainda nesta segunda-feira (6/2), o governador também deve se reunir com o comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva. O objetivo é falar sobre obras em cooperação com o Exército. O encontro ocorrerá às 14h, no Quartel-General do Exército – Forte Caxias, em Brasília.

Nova cúpula da SSP de Goiás

Entre os novos nomes anunciados, está o de André Ganga, que comandará a Polícia Civil de Goiás; e Ricardo Matos, que assume a Polícia Científica. Segundo Ganga, seu foco à frente da PCGO será de trazer maior operacionalização e combater crimes violentos, especialmente os praticados contra mulheres.

André Ganga é formado em Direito e Administração de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto, com pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Ele já foi delegado de polícia em Caldas Novas, coordenador da Unidade Aérea da Polícia Civil de Goiás, superintendente de Polícia Judiciária, atuou 17 anos como coordenador da CORE/GT3 e instrutor, há 16 anos, da Escola Superior da Polícia Civil. Atualmente, André Ganga preside o Comitê Nacional dos Coordenadores de Operações Policiais Especiais do Brasil.

Confira a lista com os novos nomes da cúpula de Segurança Pública no Estado:

A lista inclui cinco nomes para a Secretaria de Segurança Pública, dois para a Polícia Militar, três para a Polícia Civil e um para o Corpo de Bombeiros.