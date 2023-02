As 3 principais ligas de futebol e campeonatos do mundo

Todos os anos alguns portais esportivos elegem as melhores ligas de futebol do mundo. Nessa lista estão inclusos campeonatos de todos os continentes com diferentes funcionamentos.

Se você é apaixonado por futebol ou quer investir em apostas esportivas que englobam diversos torneios, esse é o momento de conhecer a configuração de alguns dos principais campeonatos da atualidade.

Em uma singela lista, elencamos e explicamos como funciona a configuração das três principais ligas de futebol do mundo. Confira:

Brasileirão (Brasil)

Desde 2003, as séries A e B do Campeonato Brasileiro são disputadas no formato de pontos corridos, com 38 rodadas.

A série A engloba os melhores 20 times classificados naquele ano, que disputam o título e buscam também por uma vaga na Copa Libertadores da América ou na Copa Sul-Americana (competição secundária).

Ainda sobre a série A (primeira divisão): os seis primeiros colocados são classificados para a Libertadores, o 9º ao 14º colocado são classificados para a Sul-Americana e os quatro últimos na tabela são rebaixados para a segunda divisão (Série B).

O sistema básico de pontuação funciona da seguinte forma: 3 pontos em caso de vitória, 1 ponto para cada time em caso de empate e nenhum ponto para o time derrotado.

Todos os times jogam entre si no turno e no returno, somando seus pontos na disputa. Torna-se campeão o time que alcançar a maior pontuação no final do campeonato.

Em caso de igualdade nos pontos, avalia-se os seguintes critérios de desempate (nesta ordem): mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e sorteio em último caso.

O maior campeão do Campeonato Brasileiro unificado é o Palmeiras (11 títulos), seguido do Santos (8), Flamengo(8) , Corinthians (7) e São Paulo (6).

Premier League (Inglaterra)

O sistema de funcionamento da Premier League é bem parecido com o Brasileirão. O campeonato também é disputado durante 38 rodadas, com 20 times participantes que jogam entre si no turno e no returno e o mesmo sistema de pontuação.

Os quatro primeiros colocados são classificados para a UEFA Champions League, o quinto colocado vai diretamente para a fase de grupos da Liga Europa, enquanto o sexto disputa a fase preliminar do mesmo campeonato.

Os três piores colocados são rebaixados para a segunda divisão inglesa. Aliás, um dos quesitos que mais diferenciam a Premier do Brasileirão é o seu calendário: o campeonato inglês decorre de Agosto até Maio do ano seguinte.

O time com a maior pontuação é nomeado como campeão da temporada, mas caso haja empate em pontos, há dois critérios de desempate: saldo de gols e número de gols marcados. Em caso de empate nos critérios, um jogo de desempate em campo neutro é marcado.

É importante ressaltar que o alto nível de competitividade faz com que a Premier League seja uma das ligas de futebol mais fascinantes da atualidade. O clube com mais títulos do torneio é o Manchester United, que ganhou a competição 13 vezes, seguido por Manchester City, seis taças, e Chelsea, com cinco.

La Liga (Espanha)

A atual temporada do Campeonato Espanhol ou a La Liga começou em Agosto de 2022 e será finalizada em Junho deste ano. O torneio ocorre por meio de pontos corridos, totalizando 38 rodadas.

Os quatro primeiros colocados da tabela ganham vaga na UEFA Champions League e os que ficarem em 5º e 6º se garantem na Liga Europa. Como de praxe, os quatro últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão espanhola.

A La Liga é considerada como uma das melhores ligas de futebol da atualidade e se diferencia de outras ligas pois os registros de confrontos diretos das equipes são usados ​​para separá-los, caso estejam empatados em pontos.

Quando mais de duas equipes possuem a mesma pontuação, os pontos acumulados nas partidas entre os times são utilizados ​​para classificá-las e, em seguida, a diferença de objetivos, em último caso.

O maior campeão da La Liga é o Real Madrid com 35 títulos, seguido pelo Barcelona com 26 e o Atlético de Madrid com 11.