Cinemas em Goiânia têm promoção com ingressos a R$ 10

Após grande sucesso em 2022, a Semana do Cinema terá a sua 2ª edição em alguns cinemas em Goiânia, com ingressos em promoção a R$ 10. A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC).

Participam da promoção empresas como Cinemark, Kinoplex, Cinépolis e Cinemais, que têm cinemas em Goiânia nos shoppings Flamboyant, Goiânia, Passeio das Águas, Cerrado e Bougainville. Os cinemas da Moviecom, do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, também participam. Além do desconto nos ingressos, pipoca e refrigerante também estarão com preços promocionais. O combo, com uma pipoca média e dois refrigerantes 500ml, sai por R$ 29.

“Com esta campanha queremos celebrar a presença do público e democratizar no país ainda mais o acesso a magia que só a experiência cinematográfica proporciona”, salienta o presidente da FENEEC, Lúcio Otoni. Na primeira edição brasileira da Semana do Cinema houve um crescimento de 296% no público e 127% na renda, de acordo com levantamento da Comscore. Ao todo, mais de 3,3 milhões de espectadores se envolveram, gerando uma bilheteria de R$ 36,2 milhões.

Confira aqui a programação dos cinemas Cinemark (aqui), Kinoplex (aqui), Cinépolis (aqui) e Cinemais (aqui), em Goiânia. Ademais, do Moviecom (aqui), em Aparecida.

Cinema em Goiânia tem ingressos a R$ 10

O Cine Cultura, unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia.

Assim, sempre tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.