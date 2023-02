Duplicação da GO-213, entre Morrinhos e Caldas Novas, deve começar ainda em 2023

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta segunda-feira (6/2), a duplicação da GO-213, que liga Morrinhos a Caldas Novas. As obras serão realizadas pelo Governo de Goiás em parceria com o Exército Brasileiro. Na ocasião, Caiado ainda disse que não há uma data específica para início das obras, no entanto, a expectativa é que se começe neste ano.

Em Brasília, o chefe do Executivo Estadual entregou ao comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva, o projeto de recuperação e duplicação da GO-213.

“O general disse que terá todo interesse em transformar isso em realidade. Saio convencido de que teremos nesse ano de 2023 o primeiro convênio assinado com o Exército Brasileiro”, pontuou o governador.

O projeto irá duplicar 57 quilômetros da GO-213 e deve ser dividido em dois trechos: o primeiro, de 39 quilômetros, vai de Morrinhos ao entroncamento com a GO-507, na entrada de Rio Quente e o segundo, de 18 quilômetros, compreende o trecho do trevo de Rio Quente a Caldas Novas.

Sobre a execução das obras, o governo goiano deve entrar com os recursos financeiros e o Exército ficará responsável por executar a duplicação e restauração da via.

De acordo com o governador de Goiás, a duplicação deve beneficiar e fomentar o turismo na região de Caldas Novas e Rio Quente, que é a maior estância hidrotermal do mundo.

Exército tem grande experiência em obras de infraestrutura, disse Caiado em referência à duplicação da GO-213

No encontro com representantes de Engenharia do Exército Brasileiro, Ronaldo Caiado destacou a experiência da corporação em obras de infraestrutura. Segundo o governador, o Exército já participou de inúmeros empreendimentos pelo país, sendo muito deles de alta complexidade.

Na ocasião, o mandatário goiano ainda explicou o fato de o projeto não ter sido discutido antes. O motivo, conforme ele, eram as limitações na contratação do Exército por conta do teto de gastos.

“Como isso foi modificado na PEC da Transição, imediatamente vim aqui junto com o nosso presidente da Goinfra e com o futuro secretário de infraestrutura para solicitar essa obra em Goiás”, detalhou Caiado.