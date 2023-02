Eixo Anhanguera passará por reformas para receber ônibus elétricos, diz governo

O Governo de Goiás informou que o Eixo Anhanguera, em Goiânia, passará por uma série de reformas ainda neste ano. O objetivo é readequar estações e terminais para receber a nova frota de ônibus elétricos. A previsão é que as obras durem cerca de um ano a partir de quando forem iniciadas.

Outra mudança está na inclusão do cartão família, que dará a até cinco usuários do mesmo grupo familiar, o direito de utilizar o transporte público em feriados e finais de semana pagando uma única passagem.

O governador Ronaldo Caiado (UB) também anunciou a renovação completa de toda a frota de ônibus da capital. De acordo com o mandatário goiano, já na próxima sexta-feira (10/2), o transporte público de Goiânia e região receberá 20 novos ônibus da Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás (Cootego).

Na oportunidade, o governador também apresentará o edital dos ônibus elétricos, por meio da Metrobus. Até julho, deste ano, 60 novos ônibus elétricos devem chegar a capital para compor a frota de operação do BRT Norte/Sul. Segundo Caiado, toda a frota do transporte público será renovada até 2025.

Todas as mudanças constam no acordo de cooperação técnica celebrado entre a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) e o consórcio das empresas concessionárias (RedeMob), assinado no final de janeiro deste ano.

Melhorias no transporte público

Para receber a nova frota de ônibus elétricos, o Eixo Anhanguera será totalmente revitalizado. Inclusive, a reforma do asfalto em toda a extensão da via está com 60% das obras concluídas. Serão, também, readequadas as plataformas e terminais do Eixo Anhanguera, com rebaixamento das plataformas de embarque e desembarque.

De acordo com o titular da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, as obras são essenciais para o funcionamento do Eixo, posto que os novos ônibus terão piso mais baixo que os atuais. Além disso, o valor da tarifa de passagem não mudará, sendo cobrado o valor de R$ 4,30.

Cartão Família

Uma novidade é a criação do Cartão Família, que irá beneficiar até cinco membros do mesmo grupo familiar, dando o direito de utilizar transporte coletivo aos finais de semana e feriados à custo de uma passagem, no cartão principal. Para os demais, a viagem será gratuita.

Os interessados podem se inscrever no programa através do site do Sitpass. Lá, o titular pode cadastrar os membros da família que ficarão vinculados ao cartão principal.

O Cartão Família pode ser retirado nos terminais ou nas lojas do Sitpass, com a primeira viagem gratuita. Além disso, apenas o cartão principal deve ser recarregado. Essa modalidade dá direito a até quatro viagens, por dia.

Vale destacar que para uso do benefício, todos os membros da mesma família, cadastrados no programa, deverão embarcar na mesma viagem do titular do cartão.