Governo de Goiás reforça importância de vacinação contra Covid-19 antes do Carnaval

Após dois anos sem Carnaval de rua devido à pandemia de Covid-19, o Governo de Goiás reforça a importância da atualização da vacinação no prazo adequado para que os imunizantes façam efeito antes do feriado prolongado. Assim, o objetivo é prevenir os casos graves da doença, bem como garantir a segurança dos foliões. Em geral, a proteção começa em duas semanas após a segunda dose.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) destaca que todos devem procurar uma unidade de saúde para conferir os imunizantes que estão em atraso. Dessa maneira, será feita a atualização do cartão de vacinação, principalmente em relação às vacinas contra a Covid-19.

De acordo com a Superintendência de Vigilância Sanitária, mais de 2 milhões de goianos que estão aptos a receber a terceira dose ainda não o fizeram. “O imunizante que protege contra a Covid-19 tem prazos muito específicos devido à mutação do vírus. É muito importante seguir as recomendações dos intervalos entre as doses para garantir a eficácia da proteção”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim.

Mais sobre a vacinação contra a Covid-19 em Goiás

Em Goiás, a vacinação contra a Covid-19 está liberada para uma ampla faixa etária que vai desde os seis meses de idade até acima de 80 anos. Dessa forma, a primeira dose é recomendada para todos a partir dos seis meses. As crianças contam com doses infantis específicas. Inclusive, o Estado recebeu 250 mil doses da Pfizer Baby e Pediátrica na última semana. Esses imunizantes são destinados para crianças de até 11 anos de idade. Pessoas acima de 12 anos já podem receber a vacina destinada aos adultos.

A segunda dose da vacina está disponível nas unidades de saúde para todos que tomaram a primeira dose há, pelo menos, um mês. Para quem precisa tomar a terceira dose, a dica é procurar o cartão de vacinas para conferir a data da última aplicação, já que o intervalo aumenta. O tempo de espera entre a segunda e terceira dose é de quatro meses para quem recebeu a CoronaVac, Pfizer ou AstraZeneca.

Outras doses

Em Goiás, a quarta dose contra a Covid-19 está liberada apenas para pessoas acima de 30 anos. Além disso, para trabalhadores da saúde e imunossuprimidos acima de 12 anos que tomaram a terceira dose, de qualquer fabricante, há quatro meses. “A decisão de vacinar pessoas acima de 30 anos foi tomada após ampla discussão entre os gestores de saúde em Goiás. Essa faixa etária já está abaixo do proposto pelo Ministério da Saúde que é de vacinar com a quarta dose apenas a população acima de 40 anos” reforça Flúvia.

A quinta dose da vacina para a Covid-19 está liberada apenas para os imunossuprimidos com mais de 30 anos. Esse público diz respeito às pessoas com baixa imunidade. Ademais, que apresentam enfraquecimento do sistema imunológico, seja por algumas doenças, por uso de medicamentos ou pela realização de procedimentos médicos.