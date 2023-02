Região Metropolitana Goiânia passa a ter Cartão Família no transporte coletivo

O transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia passa ter, em breve, o Cartão Família, benefício que permitirá que até cinco pessoas possam utilizar o transporte coletivo e pagar somente uma passagem, aos finais de semana e feriados. O evento de lançamento acontece na próxima sexta-feira (10/2), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Conforme as regras do Cartão Família da Região Metropolitana de Goiânia, será permitido cadastro com um usuário denominado como principal ou responsável. Ademais, até cinco integrantes, com idade mínima de cinco anos, para os membros. Ao apresentar os cartões no validador, será cobrada a tarifa vigente, de R$ 4,30, somente do cartão principal. Assim, para os demais membros do grupo a viagem será gratuita.

De acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), não haverá personalização do cartão principal. Portanto, ele poderá ser utilizado por qualquer membro do grupo familiar. Inclusive, sem a presença dos demais integrantes da família.

Já os cartões dos demais integrantes serão personalizados. Dessa maneiras, devem ser utilizados após o uso do cartão do principal ou responsável na mesma viagem. Os cartões não podem ser utilizados por terceiros.

No lançamento do programa, será apresentado o cronograma para realização do cadastro do Cartão Família na Região Metropolitana de Goiânia, que poderá ser feito pelo site www.sitpass.com.br. A entrega será realizada nos terminais ou na loja Sitpass, com a primeira via gratuita.

Veja como fazer adesão ao Cartão Família

O membro familiar principal ou responsável deve acessar o site e informar os seguintes dados: nome completo, nome da mãe, data de nascimento, CPF e endereço de todos os membros da família que ficarão vinculados ao cartão principal.

De acordo com a CMTC, haverá uma programação especial após o lançamento. Desse modo, atendentes treinados estarão disponíveis em pontos estratégicos da cidade para cadastramento de famílias interessadas no uso do benefício. Eles ficarão em locais como o Parque Mutirama, Parque Zoológico de Goiânia, bem como de Terminais de Integração

Os cartões serão entregues em todos os terminais da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) ou na Loja Sitpass, localizada na Rua 4, no Parthenon Center, no Centro de Goiânia, de acordo com o local escolhido pelo responsável familiar no momento do cadastro. A primeira via dos cartões é gratuita.

Confira AQUI mais informações sobre o Cartão Família da Região Metropolitana de Goiânia.