Vídeo: estudante é esfaqueada durante briga na porta de escola, em Caldas Novas 

Uma estudante de 16 anos foi esfaqueada durante uma uma briga na porta de uma escola, em Caldas Novas, na região sul de Goiás. O caso aconteceu na segunda-feira (6/2). A agressora ainda não foi localizada pela polícia.

De acordo com o delegado Rodrigo Pereira, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a briga foi motivada por ciúmes, uma vez que a vítima disse ter trocado algumas mensagens com o namorado da autora. A situação gerou uma discussão entre as envolvidas e a autora disse que “pegaria” a adolescente.

Imagens feitas por pessoas que estavam no local mostram as jovens na porta do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Dom Pedro II. É possível, ainda, ver a autora com a faca na mão atingindo a menor. Em seguida, dois homens aparecem segurando a agressora para impedir novos golpes. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s3b050eb9-0cf1-4b25-bc1d-32c90af54e9c’]

A adolescente foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade com um corte superficial. Ela chegou no local consciente, fez exames e ficou em observação por algumas horas, sendo liberada em seguida.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Seduc-GO se manifesta sobre caso de estudante esfaqueada em Caldas Novas

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO) informou que os gestores prestaram toda assistência à vítima, que foi ferida após a saída das aulas. Confira a íntegra:

Em atenção à solicitação de informações sobre ocorrência envolvendo estudante do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Dom Pedro II, em Caldas Novas, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) informa:

A estudante sofreu a agressão após a saída das aulas, em frente à unidade escolar. Os gestores do Cepi Dom Pedro II prestaram assistência à aluna, acionando o socorro médico (Corpo de Bombeiros), pais/responsáveis e autoridades policiais. As imagens das câmeras de segurança do Cepi foram entregues às polícias militar e civil que realizam as investigações.

A Seduc/GO informa, ainda, que a escola funciona em Tempo Integral, de sete horas, e as agressões à estudante ocorreram ao final das aulas e fora do ambiente escolar. A Seduc/GO reafirma os esforços que têm sido feitos para a promoção de uma cultura de paz a partir da rede pública estadual.