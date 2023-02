Cartão Família: benefício permite que até 5 pessoas paguem apenas uma passagem

Um novo benefício chega aos usuários do transporte coletivo em Goiânia e Região Metropolitana: o Cartão Família, que permite que até 5 pessoas da mesma família paguem apenas uma passagem para utilizar o transporte aos finais de semana e feriados.

De acordo com as regras do programa, uma pessoa deverá se cadastrar como usuário principal ou responsável, e indicar os outros membros, que devem ter idade mínima de 5 anos. Ao apresentar os cartões no validador, será cobrada a tarifa vigente, de R$ 4,30, somente do cartão principal e, para os demais membros do grupo, a viagem será gratuita.

Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), o cartão principal não será personalizado e poderá ser utilizado por qualquer membro do grupo familiar. Já os demais cartões, serão personalizados e devem ser utilizados após o uso do cartão principal, na mesma viagem.

O cartão de uso principal pode ser utilizado mesmo sem a presença dos demais integrantes da família. Entretanto, os cartões dos demais integrantes não podem ser utilizados por terceiros. Cada cartão pode ser utilizado até 4 vezes por dia aos sábados, domingos ou feriados nacionais e municipais de Goiânia.

A Prefeitura de Goiânia ressalta a fiscalização do uso do Cartão Família será feita pela biometria facial e também pela checagem no uso dos cartões dos membros da família com ou sem a presença do cartão principal. O uso indevido pode gerar bloqueio do benefício de um a seis meses.

Veja como fazer adesão ao Cartão Família

O membro familiar principal ou responsável deve acessar o site www.sitpass.com.br e informar os seguintes dados: nome completo, nome da mãe, data de nascimento, CPF e endereço de todos os membros da família que ficarão vinculados ao cartão principal.

Os cartões serão entregues em todos os terminais da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) ou na Loja Sitpass, localizada na Rua 4, no Parthenon Center, no Centro de Goiânia, de acordo com o local escolhido pelo responsável familiar no momento do cadastro. A primeira via dos cartões é gratuita.