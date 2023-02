Cine Cultura tem estreias de filme policial e de animação brasileira

O Cine Cultura, no Centro, tem estreias em sua programação que vão de filme policial à animação brasileira premiada. Assim, a partir de quinta-feira (10/2), na sessão das 18h30, entra em cartaz o longa sul-coreano Operação Hunt, dirigido e estrelado por Jung-jae Lee, que ficou conhecido pela série Round 6. Além disso, na terça-feira (14/2), o público passa a conferir, na sessão das 18h30, a Perlimps, premiada animação brasileira e novo filme de Alê Abreu, de O Menino e o Mundo. Ambas estreias serão abertas pelo curta-metragem goiano O Malabarista (11 min), de Iuri Moreno.

A programação do Cine Cultura segue com os filmes Aftersun, Garoto dos Céus, bem como Holy Spider.

O filme Operação Hunt se passa nos anos 1980. Dessa maneira, no auge da ditadura na Coréia do Sul, uma caçada a um espião norte-coreano acaba revelando segredos de Estado. Ademais, em Perlimps, a jornada de aventura e fantasia acontece com os personagens Claé e Bruô. Eles são agentes-secretos de reinos rivais, que precisam superar suas diferenças e unir forças. Dessa forma, o objetivo é encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra.

Quarto filme do projeto “Curta Goiás”, ‘O Malabarista’ retrata um artista circense de rua. Ela leva sua arte, sorrisos e cores a uma cidade ruidosa, monocromática e constantemente apressada.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura

10 a 13 de fevereiro

14h – Operação Hunt (16 anos)

16h20 – Aftersun (14 anos)

18h30 – Curta Goiás: O Malabarista (11 min, livre) + Perlimps (livre)

20h15 – Garoto dos Céus (14 anos)

14 a 17 de fevereiro

14h – Operação Hunt (16 anos)

16h20 – Holy Spider (18 anos)

18h30 – Curta Goiás: O Malabarista (11 min, livre) + Perlimps (livre)

20h15 – Garoto dos Céus (14 anos)