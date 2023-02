Octo Marques recebe exposições sobre o carnaval e a vida interior

Em clima carnavalesco, o Centro Cultural Octo Marques, no Centro de Goiânia, abre a temporada 2023 de exposições com as individuais divino carnaval, de Badu, e enquanto sua mãe picava cebola, de Arthur Monteiro, nesta quinta-feira (9/2), a partir das 18h30. Assim, ambas ficam em cartaz até 17 de março, na galeria Sebastião dos Reis. A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A realização é da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás).

Divino carnaval, com curadoria de Paulo Henrique Duarte-Feitoza, traz os resultados das constantes investigações de Badu sobre as relações existentes entre o Carnaval e o sagrado. A festa de fevereiro, interpretada como uma festa profana, toma contornos sacros. Dessa forma o artista se estabelece enquanto um fiel dessa folia. Pedrarias, lantejoulas, paêtes, purpurinas entre tantos outros elementos típicos dessa época compõem esse altar folião. Desse modo, são utilizados na constituição de obras que evocam devoção ao Carnaval. As peças da mostra foram criadas entre 2021 e 2023 e adentram diversas linguagens.

Já enquanto sua mãe picava cebola, com curadoria de Glayson Arcanjo, reúne um conjunto numeroso de desenhos feitos por Arthur Monteiro. Os que estarão no Centro Cultural Octo Marques foram produzidos entre 2022 e 2023. Assim, as obras foram distribuídas em quatro séries, originadas do interesse “do artista em desenvolver uma constante experimentação das possibilidades criativas dos papéis manteiga e vegetal, aliadas ao uso da tinta acrílica e do grafite”.

Além disso, o desenho é entendido por Arthur Monteiro como uma via de aproximação com o mundo, “para conhecê-lo e tateá-lo, e nele se articular memórias, pensamentos, impressões, em jogos de sobreposição e justaposição de folhas de papel”. Dessa maneira, na exposição, o espectador é convidado a visitar essa ampla paisagem.

Sobre os artistas

Badu, natural de João Pessoa (PB), tem 22 anos. Estudante de Artes Visuais no grau Bacharelado pela UFG, reside na cidade de Goiânia desde criança. Dessa maneira, estabelece fluxos entre o Nordeste e o Centro-Oeste do Brasil. No seu trabalho explora as brasilidades e as relações existentes nas festividades populares do Brasil. Assim, investiga como folias, folguedos e festejos dos mais diversos podem atuar na constituição de identidade. Dentre essas questões, o Carnaval é sua maior pulsão, sendo a principal vertente do imaginário do artista nas mais diversas linguagens como desenho, pintura, fotografia e vídeo.

Arthur Monteiro tem 23 anos e é natural de Porto Velho (RO). Vive e trabalha em Goiânia. É artista e graduando no bacharelado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Suas investigações perpassam pela fotografia, pelo vídeo, pela música, e se centram na prática do desenho e em seus possíveis trânsitos com as imagens da cultura, da memória e da imaginação.

Serviço: Exposições divino carnaval, de Badu, e enquanto sua mãe picava cebola, de Arthur Monteiro | Centro Cultural Octo Marques

Onde: Rua 4, nº 515 – Centro

Abertura: 9 de fevereiro, às 18h30

Período de Exposição: Até 17 de maço | De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Entrada: Gratuita