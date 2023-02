MEC libera resultados do Enem 2022; saiba como acessar as notas

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) já está disponível para consulta no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), na Página do Participante.

A previsão é que o resultado só fosse disponibilizado na próxima segunda-feira (13), mas foi adiantado para esta quarta-feira (8), conforme anunciado pelo ministro Camilo Santana durante a divulgação de dados do Censo Escolar da Educação Básica.

Como acessar as notas do Enem 2022

Para consultar a nota, o participante deve acessar a página enem.inep.gov.br/participante. É preciso fazer login, digitar o CPF e a senha cadastrada no sistema.

Com as notas, os alunos podem se inscrever nos programas do governo de entrada ao ensino superior como Fies, Prouni e Sisu. Para isso, é preciso tirar mais de 450 pontos no exame e não zerar a redação.

Além disso, a nota do Enem também permite que o candidato estude em universidades fora do Brasil, pois o MEC tem acordo com instituições de países como Portugal, Inglaterra, França, Canadá e Irlanda.

Geralmente, os calendários das instituições internacionais são diferentes dos praticados no Brasil, por isso, é preciso estar atento aos prazos de cada uma.

Datas do Prouni, Sisu e Fies

Prouni

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

Primeira chamada: 7 de março

Segunda chamada: 21 de março

Sisu

Inscrições: 16 a 24 de fevereiro

Resultado: 28 de fevereiro

Fies

Inscrições: 7 a 10 de março

Resultado: 14 de março.

