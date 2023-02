Bolsa Família: 2,5 milhões podem estar recebendo benefício de forma indevida

O Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou, nesta quinta-feira (9/2), que cerca de 2,5 milhões de pessoas podem estar recebendo o Bolsa Família de maneira irregular.

Durante uma visita a uma unidade do projeto Cozinha Solidária, em Sol Nascente, região de Ceilândia, Distrito Federal, o ministro revelou que os cadastros do programa estão sendo revisados.

“Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões dos que recebem têm grandes indícios de irregularidades”, disse Dias, acrescentando que há pessoas com renda elevada, perto de nove salários mínimos, que estão recebendo o benefício destinado às famílias brasileiras de baixa renda.

Além da revisão dos cadastros, o ministro afirmou que o governo irá desenvolver programas para que as famílias possam melhorar sua renda sem precisar do Bolsa Família.

Atualmente, o programa de transferência de renda atende cerca de 21,9 milhões de famílias.

Empréstimo consignado com desconto no Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também divulgou, nesta quinta-feira (9), uma portaria trazendo novas diretrizes para o empréstimo consignado no contexto do programa Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família.

De acordo com a portaria, o desconto máximo permitido no benefício pago a famílias elegíveis ao Bolsa Família ou outros programas federais será de 5%. Além disso, o número de parcelas do empréstimo não pode ser superior a seis e a taxa de juros não pode ultrapassar 2,5%.