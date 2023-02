Bruno Peixoto empossa nova diretoria da Assembleia Legislativa do Estado do Goiás

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), empossou, nesta sexta-feira (10/2), a nova diretoria da Casa para a gestão 2023/2025. A solenidade foi realizada no Plenário Iris Rezende Machado.

Segundo o presidente, a nova estrutura foi pensada para trazer maior modernidade e produtividade para o parlamento. Com a reforma, o orçamento pessoal teve acréscimo de apenas 6%. “Montamos um grupo gestor com competência técnica e política. Estou trazendo diretores com gestão reconhecida que trabalharão pautados pelas nossas ações de economicidade. É uma reforma ampla em que vamos trazer mais modernidade para o Poder Legislativo”.

A reforma administrativa ampliou, ainda, o número de secretaria, que passou de 15 para 24. As novas diretorias são: Gestão e Logística; Participação Popular; Gestão de TV e Rádio; Cultura, Esporte e Lazer; Adjunta Financeira; Executiva da Presidência; Integração Legislativa; Licitação e de Valorização das Ações do Poder Legislativo.

Nova diretoria da Assembleia Legislativa do Estado do Goiás

Diretoria Geral – Francisco Oliveira;

Diretoria Geral Adjunta – Tasso Honorato Reis Júnior;

Diretoria Financeira – Luiz Augusto de Souza;

Diretoria Parlamentar – Álvaro Guimarães;

Diretoria da Procuradoria-Geral – Otavila Alves Pereira de Gusmão;

Diretoria Executiva da Presidência – Rubens Kirsteim Júnior;

Diretoria Administrativa – Leder Pinheiro;

Diretoria de Assuntos Institucionais – Tião Caroço;

Diretoria de Gestão e Logística – Henrique Arantes;

Diretoria de Participação Popular – Max Menezes;

Diretoria de Gestão de TV e Rádio – Alysson Lima;

Diretoria Legislativa – Thiago Albernaz;

Diretoria de Comunicação Social – Marcos Teixeira Wanderley;

Diretoria de Integração Legislativa – Luís César Bueno e Freitas;

Diretoria da Escola do Legislativo – Marcos Antônio de Araújo Filho;

Diretoria Adjunta à Financeira – Edilson Bezerra da Silva ;

Diretoria de Gestão de Pessoas – Lidiana Roncato Alves;

Diretoria de Informação e Marketing – Thalles Rafael Humberto Moura;

Diretoria de Planejamento Estratégico – Bruno Netto do Espirito Santo;

Diretoria de Articulação Política – André Luiz Borges Pio;

Diretoria de Licitação – Rodrigo Gabriel Moisés;

Diretoria de Tecnologia da Informação – Rafael Gouveia.

