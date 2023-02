Goiás ganha primeiro HUB público de inovação, em Goiânia

O novo Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (Ceei) – HUB Goiás, em Goiânia, foi lançado na noite da última quarta-feira (8/2), pelo Governo de Goiás. Assim, este é o primeiro hub de inovação público da região Centro-Oeste. Nele, empresas e startups poderão se conectar, ter acesso a investidores, mentores e fornecedores, além de receber suporte para aceleração. O espaço também oferece um coworking aberto ao público em geral por meio de cadastramento.

Com mais de 2 mil metros quadrados e três pavimentos, o HUB Goiás fica no Setor Universitário, em Goiânia. O prédio fica ao lado da Escola do Futuro em Artes Basileu França. Dessa maneira, tem ambientes de coworking e espaços multifuncionais para realização de reuniões, capacitações e eventos que serão abertos ao público por meio de cadastro. Além disso, serão realizadas palestras, cursos de curta duração e workshops, assim como programas de aceleração para empresas de base tecnológica e de impacto socioambiental. Para a gestão da estrutura, o Governo de Goiás lançará um edital para seleção de organização social.

Durante a cerimônia de inauguração do HUB Goiás, que teve a presença de estudantes e empresários, o vice-governador Daniel Vilela destacou o impacto positivo que o hub terá na economia e na vida dos goianos. “Acredito que o investimento em inovação e tecnologia pelo setor público é o caminho para melhorar a vida do cidadão. Tenho certeza que com a base construída pelo governador Ronaldo Caiado, materializada com esse espaço público aqui, nós teremos condições de avançar muito mais, projetando Goiás para o restante do país”, enfatizou.