Produtos da cesta básica têm variação de mais de 350% nos preços, em Goiânia

Os preços dos produtos da cesta básica apresentaram variação de mais de 350% em estabelecimentos comerciais em Goiânia, conforme aponta um levantamento divulgado nesta quinta-feira (9/2) pelo Programa de Defesa do Consumidor (Procon).

As cinco maiores variações ficaram entre 351,76% e 63,87%, com destaque para a banana prata, variando de R$ 1,99 a R$ 8,99 o quilo. Além disso, cinco quilos de arroz tiveram variação de 13,09%, com preço de R$ 22,99 a R$ 26; e óleo de soja com variação de 28,61%, sendo encontrado de R$ 6,99 a R$ 8,99.

Por outro lado, a pesquisa mostra que as cinco menores variações – no preço do arroz, feijão, café moído, açúcar e óleo de soja – ficaram entre 13,09% e 28,61%, uma economia de R$ 73,37. Mas no caso de compra com valor maior de preço, a despesa fica em R$ 86,97.

Segundo o Procon, o objetivo do levantamento é alertar o consumidor sobre as variações de alguns produtos da cesta básica. “A pesquisa, assim, revela variações percentuais entre produtos da mesma marca, oferecendo referência ao consumidor por meio de preços médios obtidos na amostra”, ressaltou o presidente do Procon Goiânia, Júnior Café.

Variação nos preços dos produtos da cesta básica

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Goiânia apareceu, em janeiro, em 8º lugar no ranking dos locais com os menores valores da cesta básica. Nas primeiras posições aparecem Aracaju e Salvador. Já os locais com maiores preços são Porto Alegre e São Paulo.

Neste último levantamento do Procon, nove estabelecimentos comerciais foram visitados. O órgão pesquisou produtos da mesma marca, porém nem todos foram encontrados em todos os estabelecimentos visitados.

“O consumidor precisa observar etiquetas sobrepostas que podem ser indicativo de possível adulteração. “Pesquisar é o melhor caminho para que o consumidor faça economia e tenha satisfação na compra dos produtos. Marcas conhecidas nem sempre são sinônimos de melhor qualidade. Busque o produto que lhe atenda conforme a sua necessidade e que esteja dentro do seu orçamento’’ , alerta o presidente do Procon Goiânia, Júnior Café.