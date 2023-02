Governo de Goiás inicia renovação da frota do transporte coletivo de Goiânia

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), iniciou a renovação da frota do transporte coletivo de Goiânia. Os primeiros ônibus foram entregues nesta sexta-feira (10/2), durante evento de lançamento do pacote de melhorias para o sistema da Região Metropolitana de Goiânia.

No total, foram apresentados 20 novos ônibus adquiridos pela Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás (Cootego). Além disso, 60 outros ônibus serão adicionados ao BRT Norte/Sul, com a aquisição sendo anunciada para julho. O objetivo é renovar toda a frota da Região Metropolitana até 2025.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, confirmou que a avenida Goiás, no Centro, será liberada para o transporte público em 20 dias. Ele destacou a importância de trabalhar juntos para garantir o crescimento e o desenvolvimento do transporte público, oferecendo qualidade aos cidadãos.

O Eixo Anhanguera também está sendo alvo de ações para melhorar a qualidade de atendimento aos usuários. Um edital foi lançado para alugar 114 ônibus elétricos da Metrobus, que começarão a operar ainda neste ano. Além disso, um protocolo será assinado com empresários para reformar terminais e estações.

Mais melhorias no transporte coletivo de Goiânia

No evento, o governador ainda fez o lançamento do Cartão Família, um novo sistema de bilhetagem que permite que até seis membros da mesma família utilizem o transporte coletivo, aos finais de semana e feriados, ao custo de uma única passagem.

O Cartão Família abrange o responsável e mais cinco familiares. Ao apresentar os cartões no validador, será cobrada uma tarifa de R$ 4,30. Para os demais membros do grupo, a viagem será gratuita. Ele pode ser utilizado em qualquer ônibus, terminal ou estação de Goiânia e inclui até quatro viagens por dia.

O cadastro pode ser feito através do site do Sitpass.