Inscrições abertas para processo seletivo do Ipasgo; salários chegam a R$ 4,8 mil

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado para preenchimento de 75 vagas. As vagas são destinadas para profissionais com ensino superior e os salários podem chegar a R$ 4,8 mil.

Das 75 oportunidades, 61 são para médicos e 14 para enfermeiros. Ao todo, são 71 vagas em ampla concorrência e quatro para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para auditor de serviços especiais – enfermeiro e de 30 horas para auditor médico.

O quadro de vagas prevê o ingresso de cardiologistas, psiquiatras, geriatras, ginecologistas e obstetras, neurologistas, reumatologista, hematologistas, oncologistas, clínico geral, ortopedistas, neurocirurgiões, oftalmologistas, intensivistas, cirurgiões geral, plásticos, oncológicos e vasculares; nefrologistas, urologistas, mastologistas, dermatologistas, endocrinologistas, pneumologistas e infectologistas.

Como participar do processo seletivo do Ipasgo

Os interessados em participar da seleção podem se inscrever no site do Ipasgo, por meio de preenchimento de formulário. O prazo é até o dia 20 de fevereiro e não há cobrança de taxas.

Para participar da seleção é necessário ter graduação em Medicina e especialização na área à qual concorre ou diploma de Enfermagem e registro no órgão fiscalizador. Também é preciso ter experiência profissional e cumprir os requisitos legais previstos no edital.

O processo de classificação dos inscritos envolverá análise curricular e entrevista. Ambas etapas têm caráter classificatório e eliminatório. O resultado final do certame será divulgado no dia 4 de abril. A validade do certame é de até três anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

O edital completo está disponível no site do Ipasgo, onde também é possível ter acesso ao cronograma completo do processo seletivos, lista de documentos e declarações a serem preenchidas.