Turismo em Goiás registra crescimento de 16,6% em 2022, diz IBGE

De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de turismo em Goiás teve um aumento de 16,6% em relação a 2021. A receita nominal gerada pelas atividades turísticas aumentou 33,1% no acumulado do ano. Em dezembro de 2022, o crescimento no setor de turismo no estado foi de 6,2%, superando a média nacional de 3,2%.

O governador Ronaldo Caiado destacou que “Goiás continua sendo uma referência nacional e o crescimento do turismo traz mais emprego, renda, motivação e qualidade de vida.” Nos últimos quatro anos, o governo do estado investiu R$ 9 milhões através da Goiás Turismo para fomentar o setor, além de capacitação profissional, desenvolvimento de inteligência de mercado e governança nas dez regiões turísticas.

A Goiás Turismo também garantiu R$ 6 milhões para infraestrutura, marketing e qualificação, além de investir R$ 2,1 milhões na garantia do Caminho de Cora Coralina, uma trilha de poesia única no mundo.

Segundo o presidente da Agência Estadual de Turismo, Fabrício Amaral, o crescimento do turismo no nosso estado é resultado da promoção dos destinos turísticos. “Atualmente, contamos uma grande demanda, que esteve reprimida durante a pandemia, e estamos preparados para receber bem o turista”.

Turismo em Goiás

Goiás lidera a articulação política para o setor turístico como presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo (Fornatur) até o final de 2023. Com este papel, a região está levando à atenção das autoridades nacionais, incluindo o Congresso Nacional, Embratur e Ministério do Turismo, as necessidades dos Estados para a criação de políticas públicas eficazes para o desenvolvimento da atividade turística. Além disso, a Fornatur também está trabalhando na coordenação da luta contra a pandemia, apoiando a retomada do setor e fomentando o Turismo Responsável no país, destacando o sucesso de Goiás.