Acidente entre ônibus e carreta deixa quatro feridos na BR-020, em Posse

Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta registrado na manhã desta segunda-feira (13/2) deixou quatro pessoas feridas na BR-020, em Posse, no nordeste de Goiás. O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência.

O acidente aconteceu por volta de 6h20 da manhã, entretanto, não há informações sobre a dinâmica. O trecho onde aconteceu a batida é de pista simples, com ultrapassagem proibida.

Acidente entre ônibus e carreta na BR-020

De acordo com a empresa de ônibus, o veículo saiu de Salvador, na Bahia, e seguia para Brasília, capital federal. Oito passageiros estavam a bordo, sendo que três tiveram ferimentos leves e o motorista ficou preso às ferragens.

De acordo com a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também auxiliou no resgate às vítimas. Os três passageiros foram socorridos e levados para hospitais em Alvorada do Norte.

Já o motorista, de 57 anos, precisou ser retirado das ferragens e o resgate demorou cerca de uma hora. Posteriormente, foi levado para atendimento especializado em uma unidade de saúde em Posse, onde chegou consciente.

Em nota, a empresa de ônibus, Rápido Federal, disse que lamenta imensamente o ocorrido.

Veja o vídeo do Capitão João Paulo Gomes da Silva falando sobre o acidente:

Leia também: