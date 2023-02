Bruno Peixoto anuncia repasse de R$ 6 milhões da Alego para novo Hospital Estadual do Câncer

Reforçando o seu compromisso institucional e de parceria com o Executivo goiano, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), anunciou na manhã desta segunda-feira (13) durante a solenidade de lançamento das obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA), o repasse de mais R$ 5 milhões para a construção da unidade hospitalar. Na última sexta-feira, 10, o líder do Casa de Leis já havia comunicado a transferência, via pix, de R$ 1 milhão, totalizando, assim, o montante de R$ 6 milhões destinados pelo Poder Legislativo ao governo estadual.

Ao lado do governador Ronaldo Caiado (UB), de parlamentares que compõem a 20ª legislatura e demais autoridades, o presidente da Alego destacou que o valor repassado para a construção do CORA foi definido em unanimidade com todos os deputados e reforçou a relação republicana e de parceria com o Executivo estadual.

Segundo o parlamentar, através da redução de despesas e das medidas de economicidade que estão sendo implementadas em sua gestão, outros repasses do Poder Legislativo ao governo do estado deverão ser feitos, sobretudo, para investimentos em obras de infraestrutura e saúde.

“Todos nós estamos economizando, governador. A folha do mês de fevereiro da Assembleia será 30% menor que a folha de fevereiro de 2022. Nós já reduzimos diárias, contratos e outras despesas e, em diálogo com os deputados, definimos de forma unânime destinar mais R$ 5 milhões para a construção desse hospital. Em apenas dez dias de gestão já foram R$ 6 milhões destinados ao Executivo e não duvide de que muito mais virá da economia que estamos fazendo no Poder Legislativo para investimentos de obras importantes em nosso estado”, afirmou Bruno Peixoto.

Reconhecendo o gesto de Assembleia Legislativa e a sensibilidade dos deputados estaduais goianos, o governador Ronaldo Caiado (UB), endossou, em seu discurso, que o lançamento das obras do Complexo Oncológico é resultado do apoio, diálogo e entendimento dos demais Poderes. “Hoje quero aqui deixar, mais uma vez, o meu muito obrigado ao presidente Bruno Peixoto. Semana passada estive lá na Assembleia e recebi dos deputados R$ 1 milhão e agora mais R$ 5 milhões. É dessa maneira, com apoio de todos os Poderes, que nós vamos realizando os investimentos em nosso estado. Aqui hoje nasce o maior projeto do nosso governo, um hospital de referência para Goiás e todo o Brasil”, destacou.

Também presente na solenidade, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), salientou o compromisso e a responsabilidade do governo estadual com a Saúde. “Nós vimos de perto essa luta do governador Ronaldo Caiado em prol da saúde, que começou lá atrás na pandemia da Covid-19 e que conseguimos vencer juntos. E agora estamos trabalhando para combater o câncer com essa magnífica obra. Fico muito feliz porque vejo a rapidez e sei que, em breve, essa Casa será erguida. Parabéns, governador, por mais essa realização”, pontou.

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás

Com investimento de R$ 427,7 milhões de recursos do Tesouro Estadual, o novo hospital terá área total construída 44,7 mil metros quadrados e será erguido próximo à Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa) e à BR-153, em Goiânia.

A unidade terá 148 leitos destinados à internação de pacientes adultos e pediátricos. O CORA possuirá recepção, ambulatório, laboratório, setor de exames por imagem, centro de infusão quimioterápico, enfermaria, UTI adulto e pediátrico, centro cirúrgico, centro de material e esterilização, enfermaria, gerador de energia, farmácia, almoxarifado e serviços de apoio.

Na primeira etapa de funcionamento, o Governo de Goiás ofertará tratamento oncológico especializado às crianças e adolescentes. Na segunda fase, ampliará o tratamento especializado a adultos, além de oferecer serviços e exames de prevenção para identificar, monitorar e tratar precocemente a ocorrência da doença.

O nome do hospital, em homenagem à sensibilidade e humanismo da poetisa goiana Cora Coralina se soma à proposta de oferecer tratamento humanizado, moderno e de ponta aos pacientes.