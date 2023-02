Chuva deixa ruas alagadas, veículos submersos e pessoas ilhadas, em Anápolis

A forte chuva que caiu em Anápolis neste domingo (12/2) deixou a cidade, que fica cerca de 60 quilômetros de Goiânia, ilhada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), foram registradas nove ocorrências na cidade e, pelo menos, 23 bombeiros militares atuaram nos incidentes. Além disso, dois veículos ficaram submersos com o grande volume de água. Um deles teria sido levado pelo Rio das Antas, no município.

Conforme relatado pela corporação, em um dos veículos, uma senhora havia tentado fazer a travessia da Rua Basílio Lima quando, ao perceber que não conseguiria, saiu do veículo e pediu ajuda. A mesma foi resgatada por terceiros.

A rua em questão tem uma ponte que passa por cima do rio. Com o grande volume de água, o carro foi arrastado pela enxurrada e caiu no Rio das Antas, sendo encontrado três quilômetros abaixo do local da queda.

O Tenente Leandro de Santana Ribeiro, da corporação, conta que a rua Basílio Lima tem vários registros de alagamentos. Inclusive, em outubro do ano passado, houve um acidente com três vítimas no local.

Outro caso aconteceu na Avenida Miguel João, onde uma caminhonete Hilux também havia tentado atravessar a via alagada e ficou submersa. Segundo o tenente, as pessoas que estavam dentro do veículo tiveram que subir em cima do teto do carro.

Uma equipe foi enviada para salvamento dos mesmos, sendo necessário a utilização de um bote para poder chegar até o veículo e retirar os integrantes com segurança.

O Corpo de Bombeiros informou que não há registro de vítimas com o temporal que caiu em Anápolis, neste domingo.

Ponte ficou destruída com a chuva em Anápolis

Procurada pelo Portal Dia, a Saneago ainda informou que uma ponte na Avenida Independência entre a Vila Sul e Bairro Flamboyant ficou destruída com o grande volume de água no Córrego Felizardos.

Junto dela, uma adutora de água também foi danificada, o que causou desabastecimento nos bairros Buritis, Flamboyant, Flor de Liz, Ibirapuera e Summerville.

Em nota, a companhia disse estar avaliando os danos e “planejando as ações para recuperar a adutora, juntamente com as equipes da Prefeitura Municipal”.

A Saneago ainda destacou que, no momento, é importante que a população faça consumo consciente das reservas domiciliares nas caixas d’água. A mesma não informou previsão de retorno do fornecimento de água, mas ressaltou que será feito “gradativamente”.

A equipe do Portal Dia procurou, também, a Prefeitura de Anápolis sobre os estragos causados pelas chuvas na cidade, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.