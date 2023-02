Clubes do Povo, em Goiânia, têm vagas para atividades gratuitas

Os Clubes do Povo, localizados na Vila Finsocial, Morada Nova e Rio Jordão, em Goiânia, estão com vagas abertas para atividades físicas e recreativas. Assim, fazem parte do programa Vida Ativa, da prefeitura de Goiânia, que leva atividades físicas gratuitas a todas as regiões da cidade.

Os Clubes do Povo, da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), oferta diferentes atividades físicas. Dessa maneira, podem ser realizadas por jovens, adultos e idosos, com horários diversificados, de forma gratuita. No total, são mais de 26 mil matrículas anuais e 53 aulas semanais. Segundo a prefeitura, restam poucas vagas a serem preenchidas nas turmas.

As atividades físicas e recreativas mais procuradas pela comunidade são natação, hidroginástica, ginástica localizada, vôlei, dança e futebol. Além disso, karatê, muay thai, ritmos, musculação, ginástica laboral, atividades recreativas, relaxamento, alongamento, bem como pilates solo e acupuntura.

Segundo o presidente da Agetul, Valdery Júnior, as atividades físicas gratuitas oferecidas pela prefeitura promovem o bem-estar e qualidade de vida da população. “O Vida Ativa vai muito além de atividades corporais. Podemos observar o sucesso do programa pela quantidade de inscritos assíduos”, frisa.

Para mais informações das turmas com vagas abertas do programa Vida Ativa, horários e inscrições nos Clubes do Povo, é possível verificar diretamente com o professor responsável, em cada unidade, ou por telefone, no Departamento de Lazer da Agetul, por meio do número (62) 3524-1180. Para se inscrever, é preciso apresentar documento de identidade e atestado de aptidão física.