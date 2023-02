Palácio Conde dos Arcos inaugura exposição de Di Magalhães

O Palácio Conde dos Arcos, museu da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), na cidade de Goiás, inaugurou no último sábado (11/2) a exposição Goiás em Bico de Pena, individual do artista Di Magalhães. Assim, a mostra reúne 30 desenhos com a técnica bico de pena que retratam, de diversos ângulos, a antiga Vila Boa. O período de visitação é até 25 de fevereiro, com entrada gratuita.

A técnica bico de pena é realizada com uma ferramenta usada para escrita e desenhos. Dessa maneira, atualmente a pena é famosa pelo seu formato, que permite aos artistas usufruir facilmente do chamado “efeito fino-grosso” do traço tanto para desenhos como para escritas artísticas.

De acordo com Di Magalhães, Goiás em Bico de Pena possui “foco amplo um pouco diferente” de suas outras mostras. “[As obras] não são dos prédios mais conhecidos, sempre retratados nas exposições anteriores, mas sim uma visão mais completa dos casarões. Das ruas calçadas de pedras irregulares e suas perspectivas tortuosas, becos estreitos, com detalhes das casas e seus imensos beirais que debruçam sobre imensas portas e janelas”, detalha.

Livro

A exposição de Di Magalhães no Palácio Conde dos Arcos dará origem ao livro “Vila Boa de Goyaz em Bico de Pena”. Desse modo, está previsto para ser lançado em julho, mês em que a antiga capital do Estado completa 296 anos. “Geralmente são 50 bicos de pena. Este da cidade de Goiás terá 60, devido ao grande número de pontos que retratei”, destaca.

O artista também tem livros lançados de outras cidades como Curitiba ( 2 livros), Goiânia e Históricas de Goiás – que retrata as cidades de Goiás, Goiânia, Itaberaí e Pirenópolis.

Sobre o artista

Di Magalhães nasceu em 1957 na cidade de Goiás. É formado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás – Bacharelado em com Habilitação em Pintura e Gravura (1985). Assim, mora em Curitiba desde 1990, com diversos exposições e Cursos de Desenhos e Pinturas no Estado do Paraná.

Em 2012, criou 10 painéis na sede do CRECI – GO, em Goiânia, com imagens de Pedro Ludovico Teixeira, Goiás, Pirenópolis, Procissão do Fogaréu, Cavalhadas, Engenho de cana, Araguaia, Pedra do Chapéu, Parque Vaca Brava, Foto sobre construção e asfaltamento da Praça Cívica, Salto de Itiquira.

É membro do Centro de Letras do Paraná desde 2016 e da Academia Paranaense da Poesia desde 2017.

Serviço: Exposição Goiás em Bico de Pena | Di Magalhães

Quando: Até 25 de fevereiro

Visitação: De terça a sábado, das 9h às 17h | Domingo, das 9h às 15h

Local: Palácio Conde dos Arcos – Cidade de Goiás

Entrada: Gratuita