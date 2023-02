Veja o que se sabe até agora sobre os OVNIs derrubados nos EUA e Canadá

Nos últimos dias, uma série de Objetos Voadores não Identificados (OVNIs) tem sido vistos ao redor do mundo e parte deles foram derrubados, nos Estados Unidos e Canadá.

Foram quatro objetos voadores derrubados pelos caças norte-americanos. O primeiro foi avistado em 2 de fevereiro sobrevoando os EUA e Canadá. Trata-se de um balão chinês, supostamente, usado para espionagem. Após isso, na última sexta-feira (10), um objeto do tamanho de um carro foi visto voando sobre o Alasca.

No sábado (11), um novo objeto não identificado descrito como “cilindrico” foi registrado sobrevoando o espaço aéreo do Canadá. Além desses, mais um quarto objeto caracterizado como de forma “octogonal”, foi visto, neste domingo (12), sobrevoando um lago perto da fronteira entre EUA e o Canadá. Todos os quatro foram derrubados por forças de segurança dos países em questão.

De acordo com o jornal The New York Times, a recorrência destes casos levou membros do governo Biden a negar qualquer evidência relacionada a atividade extraterrestre. No entanto, as autoridades reconhecem o aumento da especulação em torno deste assunto, diante da falta de explicação quanto à origem desses objetos.

Outros eventos também foram notificados ao redor do mundo. No Uruguai, o governo recebeu denúncias de que objetos voadores “luminosos” foram vistos na região de Paysandú, na fronteira com a Argentina, no sábado (11). O caso está sob investigação das autoridades locais.

Na Colômbia, um objeto semelhante ao balão chinês foi avistado na Colômbia, no entanto, as autoridades locais afirmaram que ele não representava uma ameaça à segurança e defesa nacional do país.

Saiba mais sobre os OVNIs derrubados

Balão Chinês

A crise diplomática entre EUA e China foi iniciada pela derrubada do balão chinês no dia 4 de fevereiro. O governo americano classificou o objeto como sendo de vigilância, levando o secretário de Estado Antony Blinken a cancelar uma viagem prevista para Pequim.

As autoridades de segurança nacional dos EUA afirmam acreditar que os objetos voadores derrubados são balões, mas o senador Chuck Schumer, líder da maioria no Senado, argumenta que os objetos abatidos na sexta e sábado eram significativamente menores em comparação com o balão chinês.

OVNI no Alasca

O objeto voador não identificado no Alasca foi destruído na última sexta-feira (10), por ordem dada pelo presidente Joe Biden. Embora o governo não tenha fornecido detalhes sobre o tipo ou origem, eles afirmaram que o objeto tinha aproximadamente o tamanho de um carro pequeno e estava voando a cerca de 12 mil metros de altitude.

O objeto foi derrubado no norte do Alasca, perto da fronteira com o Canadá, e caiu no mar. Não há informações disponíveis sobre o objeto voador, mas as autoridades dos EUA estão realizando buscas na região.

OVNI no Canadá

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou no dia seguinte (11) a derrubada de um OVNI em Yukon, no noroeste do país. Embora ele não tenha divulgado informações sobre o objeto, ele confirmou que havia falado com o presidente Biden e que as forças canadenses estavam agora responsáveis por recuperar e analisar os destroços.

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte também foi agradecido por vigiar a região. Os destroços estão sendo procurados no mar.

OVNI na fronteira entre EUA e Canadá

O Exército dos EUA derrubou mais um óvni nas fronteiras próximas ao Canadá, desta vez sobre o Lago Huron, no estado de Michigan. A notícia foi divulgada pelos deputados Jack Bergman e Elissa Slotkin, do Michigan.

Em uma entrevista exclusiva à CNN, um funcionário do governo americano, que pediu anonimato, disse que o objeto voador tinha a forma de um octógono e estava voando a uma altitude considerada preocupante, cerca de 20 mil pés (6 km), o que poderia interferir em voos comerciais.

O secretário de imprensa do Pentágono, General-de-brigada Pat Ryder, afirmou que o OVNI não foi avaliado como uma ameaça militar, mas houve preocupação com suas possíveis capacidades de vigilância e interferência em voos. “Nossa equipe agora vai trabalhar para recuperar o objeto para saber mais”, disse Ryder.