MPGO investiga suspeitos de fraudar resultados de jogos do Campeonato Brasileiro

O Ministério Público de Goiás (MPGO) deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (14/2) para investigar um grupo suspeito de fraudar resultados de jogos do Campeonato Brasileiro, Série B.

No total, nove mandados de busca e apreensão e um de prisão estão sendo cumpridos em Goiânia (GO), São João del-Rei (MG), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porciúncula (RJ).

O objetivo dos suspeitos era influenciar apostas esportivas. Há suspeita que eles tenham movimentado mais R$ 600 mil, em pelo menos três jogos da série B no final de 2022. O esquema teria, inclusive, a participação de jogadores de futebol.

Como os suspeitos fraudavam resultados de jogos do Campeonato Brasileiro

A investigação apontou que a conduta do grupo criminoso era conquistar os atletas e manipular o resultado do jogo, com ações como o cometimento de pênaltis no primeiro tempo, entre outras iniciativas.

O objetivo do esquema criminoso era obter sucesso nas apostas esportivas de alto valor. Em troca, se fosse bem sucedido, o atleta receberia uma parte da premiação em dinheiro. Estima-se que cada suspeito tenha recebido aproximadamente R$ 150 mil por aposta.

Operação Penalidade Máxima

A operação foi batizada de Penalidade Máxima e os nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso, o Portal Dia não conseguiu localizar as devidas defesas.

Além do MPGO, também atuaram na operação o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) e do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT).