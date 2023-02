Prefeitura de Goiânia promove programação gratuita de carnaval

De 16 a 21 de fevereiro a prefeitura de Goiânia realiza o evento Secult Folia, com uma programação gratuita de carnaval. Assim, todas as ações são aberta ao público em geral. No total, são 11 blocos que prometem animar o público com música e dança.

O concurso oficial para a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval de Goiânia acontece no dia 16, às 19h. O local escolhido é o Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, no Centro da cidade. Além disso, no dia 17, a partir das 18h, será realizado o Encontro de Blocos de Rua da Cultura Popular de Goiânia, na Antiga Estação Ferroviária. Dessa forma, serão 11 blocos se apresentando, e o evento ainda terá shows.

Já nos dias 18, 19, 20 e 21, o Secult Folia tem oito escolas de samba desfilam em seus bairros, com a proposta de descentralização do carnaval em Goiânia. O encerramento da programação acontece no dia 21, com o Bloco Esquenta LGBTI+, na Praça Tamandaré, das 14h às 22h. Dessa forma, estão previstas apresentações de DJ’s, drag queens e cantores. Ademais, de estandes com a distribuição de testes rápidos para HIV, preservativos e materiais informativos sobre DSTs, bem como sobre cultura, direitos humanos e cidadania LGBTQIA+. O evento é uma realização do Bloco do Esquenta LGBTI+, por meio da parceria da Secult com a Associação da Parada de Goiás (PARADA-GO).

Para o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o Carnaval “uma das festas populares de maior expressividade em todo o Brasil, e Goiânia não pode ficar de fora”

Confir AQUI a programação completa do Secult Folia.

