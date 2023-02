Após 10 anos congeladas, bolsas Capes e CNPQ serão reajustadas pelo governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar, nesta quinta-feira (16/2), novos valores para as bolsas de estudos concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), as quais estão sem reajuste há quase dez anos.

A falta de reajuste tem levado pesquisadores a desistir de suas pesquisas ou buscar melhores condições de trabalho no exterior.

Conforme apurado pelo Jornal O Estado de S. Paulo espera-se um aumento médio de 40% nas bolsas de estudos. As novas bolsas serão pagas a partir de março, com efeito retroativo a fevereiro.

Para o mestrado, a expectativa é que o valor passe de R$ 1,5 mil, pago atualmente, para R$ 2,1 mil. Já para o doutorado, as bolsas hoje são de R$ 2,2 mil e devem passar para R$ 3,3 mil.

Há ainda previsão de reajuste para os bolsistas de pós-doutorado, cujo valor atual é de 4,1 mil reais. No entanto, o aumento para essa categoria deverá ser menor do que o das outras faixas. Por outro lado, os estudantes do ensino médio, que atualmente recebem 100 reais, terão um aumento superior. De acordo com o jornal, o governo pretende mais do que dobrar essa bolsa.

No evento de lançamento das medidas, há também a possibilidade de anúncio sobre o aumento no número de bolsas concedidas no país. A expectativa é que Lula esteja presente na agenda, que está programada para esta quinta-feira (16) às 15 horas. No entanto, a agenda do presidente ainda não foi divulgada.

Durante o evento de lançamento das medidas, é esperado que Lula faça um discurso enfatizando a importância da valorização da ciência para o desenvolvimento do país.

Bolsas Capes e CNPQ devem ter investimentos de R$ 1 bilhão

Segundo O Estado de S. Paulo, a medida de aumento das bolsas de estudos engloba os orçamentos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, e é esperado que o impacto dos investimentos seja de 1 bilhão de reais.

A ação deve beneficiar bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo que atualmente há cerca de 200 mil bolsistas na Capes, que incluem professores em programas de formação, e 77 mil no CNPq, de diversas áreas do conhecimento.