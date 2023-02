Ex-deputado federal Lucas Vergílio assume Secretaria de Governo de Goiás

O ex-deputado federal Lucas Vergílio foi nomeado como titular da Secretaria de Governo do Estado de Goiás (Segov). A decisão foi publicada no suplemento do Diário Oficial de terça-feira (14/2).

Após a reforma administrativa no Governo aprovada pelos deputados estaduais, a pasta passará a ser denominada Secretaria de Relações Institucionais (Serint).

Antes, a pasta era ocupada por Ernesto Roller, ex-prefeito de Formosa. Ele ocupou o cargo por quatro anos e um mês, mas sua saída foi formalizada também nesta terça (14).

Em 2018, Roller, juntamente com outros prefeitos do MDB, decidiu apoiar a candidatura de Caiado na sua primeira tentativa de conquistar o Palácio das Esmeraldas, mesmo contrariando a orientação do partido. Na ocasião, o MDB lançou Daniel Vilela como candidato ao governo.

Saiba quem é Lucas Vergílio, que assume Secretaria de Governo de Goiás

Lucas Vergílio, graduado em administração de empresas e com 36 anos de idade, exerceu dois mandatos como deputado federal por Goiás, de 2015 a 2023, tendo sido o representante mais jovem de Goiás na Câmara dos Deputados e presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, dentre eles outras funções. Vergílio tentou a reeleição como deputado federal nas Eleições Gerais 2022, mas não teve sucesso.

Recentemente, Lucas Vergílio foi nomeado para comandar uma pasta que tem como objetivo estimular o relacionamento entre os estados, poderes, instituições e sociedade civil, além de acompanhar as ações do Estado nos municípios e regularizar os pagamentos da Advocacia Dativa.