Goiânia terá Plano Diretor de Drenagem para combater enchentes

Está sendo finalizada a elaboração do termo de referência para contratar empresa especializada na elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). O processo licitatório está previsto para os próximos dias e, segundo a Prefeitura de Goiânia, deve ser implementado até 2024.

Segundo o secretário Denes Pereira, titular da Seinfra, o PDDU de 2005 cobre apenas 60% do município e precisa ser atualizado para refletir a nova realidade de ocupação do solo em Goiânia. Para contemplar o restante da cidade, um termo de referência para a contratação de uma empresa especializada na elaboração dos estudos foi preparado e deve ser formalizado nos próximos dias.

Hudson Novais, presidente da AR, afirma que a agência liderou a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico em 2019. Com base no diagnóstico realizado, que identificou a necessidade de expandir e melhorar o sistema de drenagem, um grupo técnico foi formado para desenvolver o termo de referência.

Ele ainda explica que o termo de referência define todos os critérios técnicos que a empresa ou instituição especializada em serviços de engenharia contratada para elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia deve cumprir. O processo será rigorosamente fiscalizado e acompanhado.

Plano Diretor de Drenagem é um importante instrumento para prevenir enchentes e inundações, diz engenheiro

Segundo o engenheiro civil e professor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Dr. Alexandre Garcês de Araújo, o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) é um instrumento importante para orientar o uso e ocupação do solo e prevenir enchentes e inundações.

Além de ser uma exigência do Marco Legal do Saneamento Básico, o PDDU permite a implementação de ações mais efetivas, como o aumento das áreas permeáveis e a aplicação mais eficaz dos recursos públicos para reduzir o impacto da urbanização na drenagem urbana.

Garcês destaca ainda que, em certos locais, a drenagem convencional pode não ser suficiente, e que, nesses casos, é necessário incentivar a drenagem por infiltração e retenção.

Essa abordagem técnica específica é apenas um dos vários estudos incluídos no Plano Diretor de Drenagem Urbana.