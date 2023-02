Hospital das Clínicas abre processo seletivo com salários de até R$ 9,9 mil

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) está com processo seletivo simplificado aberto para o preenchimento de 20 vagas, com salário de mais de R$ 9,9 mil.

As oportunidades são para médicos, nas áreas clínicas e cirúrgicas, com carga horária de 24 horas semanais. Há também vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e Pessoas com Deficiência (PCDs). Veja as vagas:

Cardiologia pediátrica: 2 vagas;

Cirurgia de cabeça e pescoço: 1 vaga;

Cirurgia cardiovascular: 1 vaga;

Cirurgia pediátrica: 2 vagas;

Cirurgia torácica: 1 vaga;

Medicina intensiva: 8 vagas;

Nefrologia pediátrica: 1 vaga;

Neonatologia: 4 vagas.

Inscrições para processo seletivo do Hospital das Clínicas

As inscrições para já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, responsável pelo processo seletivo, até o dia 24 de fevereiro. Não há taxa de inscrição.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição com os dados pessoais, cargo desejado, endereço de e-mail e telefone para contato. Além disso, também é preciso anexar currículos e documentos que comprovem a experiência profissional.

Para participar, o candidato também deve preencher os requisitos exigidos no edital, como:

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em gozo dos direitos civis e políticos;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

Ter idade mínima de 18 anos;

Estar devidamente registrado e em dia junto ao respectivo Conselho Profissional específico, para o cargo que assim o exigir;

Não ser aposentado por Invalidez;

E outros que podem ser conferidos no edital.

Resultado

A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 13 de março. Os candidatos serão convocados conforme a ordem classificatória definida pela somatória dos pontos da avaliação curricular de títulos e experiência profissional.

De acordo com edital, o prazo de validade do processo seletivo é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por mais um ano.