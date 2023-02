O que abre e o que fecha em Goiânia durante o Carnaval 2023

Na próxima segunda-feira (21/2) e terça-feira (22/2), acontece o feriado do Carnaval 2023, e há mudanças no que abre e no que fecha em Goiânia, como no caso de atendimentos de órgãos municipais.

De acordo com a prefeitura, atividades que exigem plantão permanente, como serviços de saúde, vacinação (em dois pontos) e limpeza pública, não sofrerão alterações. Ademais, as lojas do Atende Fácil, por exemplo, funcionam no dia 21 até às 12h, fecham no dia 22, e abrem às 14h na quarta-feira (23/2).

No Estado,o governador Ronaldo Caiado decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na segunda-feira de Carnaval, em período integral, e na quarta-feira de Cinzas, até às 14h. Além disso, na terça-feira, considerada como feriado. Dessa forma, as medidas não se aplicam aos órgãos estaduais que desenvolvem atividades considerada essenciais, como unidades de saúde, de policiamento civil e militar e de bombeiro militar.

Em grande parte dos shoppings do município, a abertura das lojas será facultativa ou em horários diferenciado. Desse modo, acesse as redes sociais dos centros de compras para mais informações.

O que abre e o que fecha no feriado do Carnaval 2023 em Goiânia

Na Saúde, as 16 unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco. Ou seja, com priorização das situações mais graves.

Atualizações sobre testagem, além de informações a respeito das campanhas de vacinação contra a Covid-19 e Influenza, podem ser acompanhadas pelo site. Ademais, durante o período do Carnaval, a Prefeitura de Goiânia disponibilizará dois locais para vacinação contra Covid-19, Influenza, bem como vacinação de rotina. Assim, funcionam o Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, no Setor Pedro Ludovico. Além disso, o Ciams Urias Magalhães, localizado na Rua Guajajara com a Rua Carijós, no Setor Urias Magalhães. No local, que atenderá normalmente neste período, o horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Já o Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão no feriado do Carnaval em Goiânia e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou (62) 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressivos. Ademaim, em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Para as situações de urgência e emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. O serviço conta com a Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

Durante o feriado de Carnaval em Goiânia, o funcionamento daCasa Abrigo Sempre Viva continua normal. O local atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na capital. O espaço, que tem capacidade para acolher 50 mulheres, fica aberto 24 horas por dia. O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam).

Funcionamento de mais serviços

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia em busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Neste feriado do Carnaval em Goiânia, os servidores da Comurg, por escala, mantêm, os serviços de varrição, coleta de lixo orgânico, roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros pela capital. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção.

O feriado não vai alterar o funcionamento do Zoológico. A unidade de lazer abre de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h. Os ingressos podem ser comprados apenas na bilheteria do local até às 16h. Além disso, também não altera o funcionamento do Parque Mutirama. O horário do Mutirama permanece inalterado no sábado (18/2) e domingo (19/2), com o funcionando das 10h às 16h. De segunda-feira a quarta-feira o parque de diversões estará fechado.

Os Clubes do Povo da Vila Finsocial, na Região Noroeste e o do Rio Jordão, estarão fechados para a população, funcionando apenas para manutenções externas. Ademais, as atividades do programa “Vida Ativa” voltam na quinta-feira (23/2), a partir das 14h.