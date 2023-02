Confira a programação do Zoológico e Mutirama, em Goiânia, no Carnaval

Com o feriado do Carnaval na próxima semana, a prefeitura de Goiânia alterou o funcionamento do Zoológico, do Parque Mutirama e dos Clubes do Povo. Assim, e cumprimento ao decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (15/2), as atividades da Agetul serão interrompidas neste período. O documento estabeleceu ponto facultativo nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2023,

Desta forma, o horário de funcionamento do Mutirama permanece inalterado no sábado e domingo, das 10h às 16h. A entrada e utilização de todos os brinquedos em operação, são gratuitas. Ademais, na segunda-feira, terça e quarta, o parque de diversões estará fechado ao público.

O Zoológico de Goiânia não sofrerá alteração em seus dias e horários de funcionamento durante o carnaval. Desse modo, o espaço é aberto ao público de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h. Os ingressos são comercializados na bilheteria do local até as 16h.

Os Clubes do Povo, localizados na Vila Finsocial (Região Noroeste) e no Rio Jordão, estarão fechados para população. Desse modo, funcionarão apenas para manutenções externas. As atividades do programa “Vida Ativa”, serão retomadas na quinta-feira (23/2), a partir das 14h. No Clube do Povo Morada Nova, as atividades funcionam até sábado (18/2), no período matutino.

Confira AQUI tudo o que abre e o que fecha em Goiânia devido ao feriado de Carnaval.

Vida Ativa

As inscrições do programa Vida Ativa são limitadas e continuam abertas para jovens, adultos e idosos. Assim, os interessados podem fazer a inscrição diretamente com o professor responsável ou preencher o questionário disponibilizado no site da Prefeitura de Goiânia, pelo link. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 3524-1180.