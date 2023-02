Hugol projeta alta de 25% nos atendimentos médicos durante Carnaval

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), está se preparando para lidar com um aumento de cerca de 25% na demanda de pacientes durante o Carnaval, especialmente em áreas de alta complexidade como traumas, cardiologia, queimaduras e outras especialidades.

Essa projeção leva em conta o aumento de acidentes de trânsito e outras intercorrências em pacientes críticos devido à movimentação de pessoas durante o feriado prolongado e as festividades.

De acordo com Izabel Aparecida Ferreira da Silva, supervisora do Pronto Socorro, os principais casos atendidos no Hugol são relacionados a vítimas de acidentes de trânsito, frequentemente causados pelo abuso de álcool, além de ocorrências de agressão física envolvendo armas brancas e armas de fogo.

Outras situações comuns incluem afogamentos, principalmente de crianças, traumatismo raquimedular causado por mergulhos em águas rasas, lesões nos tornozelos e joelhos decorrentes de acidentes em trilhas e outros esportes, bem como traumas faciais.

Outro fator que pode causar picos de sobrecarga na unidade são os pacientes com problemas leves ou moderados, muitas vezes crônicos, que procuram o hospital. Nesses casos, é recomendado que os pacientes busquem atendimento inicial em unidades básicas de saúde, como Cais ou Upas. Quando esses pacientes passam pelo processo de triagem no Hugol, os casos menos graves podem ter que esperar mais tempo para serem atendidos.

Banco de sangue do Hugol

Durante os feriados prolongados, o número de atendimentos médicos aumenta, o que resulta em uma maior demanda por bolsas de sangue. Por esse motivo, o Hugol mantém o seu banco de sangue aberto para doações de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30, e aos sábados, das 7h às 12h.

Durante o feriado prolongado de Carnaval, o banco de sangue estará funcionando normalmente no sábado (18/02) e na segunda-feira (20/02), estando fechado somente na terça-feira (21/02).