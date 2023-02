Sisu 2023: veja como fazer a inscrição com a nota do Enem

Começam nesta quinta-feira (16/2) as inscrições para o primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, Sisu 2023, que encerrará em 24 de fevereiro. Aqueles que desejam se inscrever, devem acessar o Portal Acesso Único do Ministério da Educação (MEC). São 226.399 vagas disponíveis em instituições de ensino superior federais, estaduais e municipais.

Para se candidatar ao Sisu, o interessado deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, ter recebido uma nota acima de zero na prova de redação e não ter participado como treineiro. Os candidatos são selecionados com base na melhor pontuação obtida na última edição do Enem e podem indicar opções de curso ao realizar a inscrição.

O resultado está previsto para sair no dia 28 de fevereiro e as matrículas devem ser realizadas de 2 a 8 de março de 2023. Já a manifestação de interesse na lista de espera deve ser feita de 28 de fevereiro a 8 de março.

Veja como se inscrever no Sisu 2023

Para realizar a inscrição, é necessário acessar o Acesso Único e selecionar a opção “fazer inscrição”. Na tela seguinte, o candidato deve optar por entrar com o login em gov.br ou realizar o cadastro.

Antes de iniciar a inscrição, será necessário confirmar alguns dados pessoais. Logo após, o candidato precisará selecionar até duas opções de curso, as quais poderão ser pesquisadas por cidade, instituição ou nome do curso.

Posteriormente, o sistema solicitará a confirmação dos dados do curso, da modalidade de vaga e da documentação exigida pela instituição na matrícula. Caso todas as informações estejam corretas, basta clicar em “confirmar minha inscrição”.

A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet.

Convocação

Embora a página do Sisu informe a data de início da convocação dos candidatos em lista de espera, as chamadas são realizadas pelas próprias instituições de ensino, de forma direta.

Portanto, é crucial que o candidato em lista de espera acompanhe as convocações junto à instituição na qual manifestou interesse, tendo em mente os meios de comunicação que essa instituição utiliza. É importante estar atento a esses meios de comunicação para não perder nenhuma convocação.