Trânsito no Jardim América passa por mudanças a partir de sexta (17); entenda

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que o trânsito no Jardim América, em Goiânia, passará por novas mudanças a partir desta sexta-feira (17/2). As alterações fazem parte de uma série de medidas adotadas para garantir mais fluidez na região.

Com as mudanças, a Avenida C-182 terá sentido único de circulação, da Avenida T-9 (Ginásio Jardim América) até a Rua C-181. A Avenida C-233 também terá sentido único de circulação, da Avenida T-63 (Praça Nova Suíça) até a Avenida T-9.

Mudanças no Trânsito no Jardim América

De acordo com a SMM, as mudanças incluem o sentido das vidas, transformação de ruas em mão dupla ou única, instalação de semáforos no lugar de rotatórias e retirada de estacionamentos. No total, 35 modificações foram feitas, algumas sendo implantadas ainda no início de fevereiro.

Sentido da via

Avenida C-233: Sentido único de circulação da Avenida T-63 (Praça Nova Suíça) até Avenida T-9

Avenida C-182: Sentido único de circulação da Avenida T-9 (Ginásio Jardim América) até Rua C-181

Rua C-159: sentido único de circulação da Rua C-120 até Avenida C-171

Rua C-158: sentido único de circulação da Avenida C-171 até Rua C-131

Rua C-157: sentido único de circulação da Rua C-130 até Avenida C-171

Avenida C-104: sentido único de circulação da Avenida C-171 até Rua C-190

Rua C-137: sentido único de circulação da Avenida C-233 até Avenida C-107

Rua C-138/C-139: sentido único de circulação da Avenida C-107 até Avenida C-233

Rua C-165: sentido único de circulação da Avenida C-255 até Avenida C-107

Rua C-167: sentido único de circulação da Avenida C-107 até Avenida C-255

Rua C-180: sentido único de circulação da Avenida T-15 até Avenida C-2107

Rua C- 181: sentido único de circulação da Avenida C-107 até Avenida T-15

Retirada de rotatórias para implantação de semáforo

Avenida C-104 x Rua C-125

Rua C-137 x Rua C-159

Rua C-137 x Rua C-157

Rua C-167 x Avenida C-104

Avenida C-182 x Avenida C-171

Avenida C-182 x Rua C-139

Avenida C-182 x Rua C-137

Implantação de semáforos