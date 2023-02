Veja o que abre e fecha no feriado de Carnaval na Grande Goiânia

Com a chegada do feriado de Carnaval, é comum que haja alterações no horário de funcionamento de órgãos públicos e comércios em diversas cidades do país. Na Grande Goiânia, essa prática não é diferente, e é importante que os moradores estejam atentos aos horários de funcionamento para evitar transtornos e contratempos.

Por isso, preparamos uma lista com os horários de funcionamento de órgãos públicos e comércios na Grande Goiânia durante o feriado de carnaval, para que você possa se programar com antecedência e aproveitar ao máximo esse período de folia e descanso.

Comércio em Goiânia. Foto: Portal Dia

Feriado de Carnaval na Grande Goiânia

Atende Fácil

As unidades do Atende Fácil funcionarão na segunda-feira (20/2) até meio dia, na terça-feira (21/2) estão fechadas, e na quarta-feira (22/02) o atendimento será a partir das 14h.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias ficarão fechadas em todo o país no período de Carnaval, na segunda (20) e na terça-feira (21). O atendimento será retomado na Quarta-feira de Cinzas (22), a partir das 12h.

Correios

As agências dos Correios e entrega de correspondências funcionarão normalmente na sexta (17) e sábado (18). Entretanto, não haverá expediente na segunda (20) e terça-feira de carnaval (21). As atividades retornam ao normal na Quarta-feira de Cinzas, a partir de 12h.

Será possível contatar a autarquia por meio da Central de Atendimento dos Correios – CAC, nos seguintes canais:

Site dos Correios;

Atendimento automatizado nos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 ou 3003 0100;

Chat.

Guarda Municipal

Funcionamento normal e, em casos suspeitos, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153.

Comurg

Os serviços essenciais de limpeza serão mantidos por escala, como varrição, coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros.

Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. Solicitação de serviços pode ser feita pela Central de Atendimento (62) 35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Fiscalização Ambiental

O atendimento segue normalmente. O plantão fiscal atenderá denúncias ambientais recebidas por meio do telefone 161.

Lazer

Parque Mutirama

O horário do Mutirama permanece inalterado no sábado (18) e domingo (19), com o funcionando das 10h às 16h. De segunda-feira (20) a quarta-feira (22), o parque de diversões estará fechado.

Zoológico

O Zoológico de Goiânia não sofrerá alteração em seus dias e horários de funcionamento. A unidade de lazer abre de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h. Os ingressos podem ser comprados apenas na bilheteria do local até às 16h.

Clubes do Povo

Os Clubes do Povo da Vila Finsocial, na Região Noroeste e o do Rio Jordão, estarão fechados para a população, funcionando apenas para manutenções externas. As atividades do programa “Vida Ativa” voltam na quinta-feira (23), a partir das 14h. Já no Clube do Povo Morada Nova, as atividades funcionam até sábado (18), no período matutino.