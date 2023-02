Governo de Goiás decreta ponto facultativo no feriado de Carnaval

O Governo de Goiás decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na segunda-feira (20/2), em período integral, e na quarta-feira de Cinzas (22/2), até às 14h. O motivo é o feriado de Carnaval.

As medidas não se aplicam aos órgãos que desenvolvem atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço, como unidades de saúde, de policiamento civil e militar e de bombeiro militar.

Conforme previsto na lei nº 20.756, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores, também não haverá expediente na próxima terça-feira (21), feriado de Carnaval.

O decreto com a determinação foi publicado em suplemento do Diário Oficial nesta segunda-feira (13/2). As atividades suspensas serão normalizadas na quarta-feira de Cinzas (22), após às 14h.