Carnaval em Goiás deve ser de chuva, aponta meteorologia

Para quem vai curtir o Carnaval em Goiás, deve se preparar para a chuva. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o feriado vai ser de bastante chuva, em todo o estado.

Procurado pelo Portal Dia, o gerento do Cimehgo, André Amorim, disse que, neste fim de semana de Carnaval, o estado está sob influência de uma frente fria e que entre segunda-feira (20/2) e quarta-feira de Cinzas (22), haverá uma combinação de calor e umidade, o que vai propiciar pancadas de chuvas em todo o território goiano.

Amorim ainda explica que não haverá quedas significativas na temperatura, mas volume grande de chuvas.

Veja como fica o clima para o Carnaval em Goiás, neste sábado e domingo

Para este sábado (18), a frente fria que vem avançando pelo sudeste do Brasil irá afetar o clima em Goiás, resultando em maior nebulosidade e criando áreas de instabilidade em várias regiões, o que pode levar a pancadas de chuva localmente intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Veja como fica a previsão do tempo para as principais cidades turísticas de Goiás, neste sábado:

Goiânia: Máxima de 31ºC, mínima de 20ºC e previsão de 12 mm de chuva;

Anápolis: Máxima de 29ºC, mínima de 19ºC e previsão de 8 mm de chuva;

Caldas Novas: Máxima de 30ºC, mínima de 19ºC e previsão de 10 mm de chuva;

Pirenópolis: Máxima de 31ºC, mínima de 19ºC e previsão de 15 mm de chuva;

No domingo (19), ainda sob influência da frente fria que passa pela região sudeste do Brasil, vai haver um aumento de nebulosidade em Goiás, o que favorecerá a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do estado. Isso pode resultar em pancadas de chuva localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Veja como fica a previsão do tempo para as principais cidades turísticas de Goiás, neste domingo:

Goiânia: Máxima de 29ºC, mínima de 19ºC e previsão de 20 mm de chuva;

Anápolis: Máxima de 27ºC, mínima de 18ºC e previsão de 24 mm de chuva;

Caldas Novas: Máxima de 30ºC, mínima de 19ºC e previsão de 12 mm de chuva;

Pirenópolis: Máxima de 29ºC, mínima de 15ºC e previsão de 19 mm de chuva;

Para os demais dias de Carnaval, o Cimehgo informou que um boletim meteorológico está sendo preparado, mas adiantou que haverá alternância entre calor e chuva, em todo o estado de Goiás.