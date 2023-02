Goiânia dá início ao carnaval de rua com mais de 3 mil foliões presentes

Nesta sexta-feira (17/2), o carnaval de rua de Goiânia foi oficialmente aberto com o Encontro de Blocos da Cultura Popular na Antiga Estação Ferroviária, localizada no Centro. O evento atraiu mais de 3 mil pessoas e apresentou 11 blocos, que juntos, contaram com mais de 200 percussionistas.

O secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, destacou que a abertura da programação do Carnaval de rua foi feita com grande estilo e agradeceu a todos os envolvidos, incluindo os blocos e as escolas de samba.

Ele ressaltou que o evento Secult Folia tem como objetivo incentivar e valorizar todos aqueles que lutam por melhorias na cultura de Goiânia.

Marcos Jorge, um aposentado que participou da festa com sua família, elogiou a segurança e a saúde do evento, afirmando que nunca tinha visto um encontro de blocos com tanta gente reunida em Goiânia.

Yolanda Barros, uma editora de vídeo e animadora, também estava presente com um grupo de amigos e pretende passar o feriado prolongado curtindo a programação do Carnaval na capital.

Ela expressou sua satisfação com a programação do Carnaval em Goiânia, afirmando que ficará na cidade este ano e que a prefeitura investiu muito bem, valorizando os artistas locais e do estado. Para ela, isso é extremamente importante e relevante.

Postos de gasolina: Procon Goiás notifica postos por aumento no preço dos combustíveis

As atrações gratuitas tiveram início na noite de quinta-feira (16/02) no Cine Ouro, com o concurso oficial que escolheu a corte com a Rainha, as princesas do Carnaval e o Rei Momo.

As festividades continuarão com desfiles de escolas de samba em vários bairros da capital nos dias 18, 19, 20 e 21, além do Bloco do Esquenta LGBTI+ em 21 de fevereiro.

Confira a programação do carnaval de rua, em Goiânia

A Secult está promovendo quatro dias de folia. Veja abaixo onde é realizado os eventos: