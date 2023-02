Procon Goiás notifica postos por aumento no preço dos combustíveis

Nesta sexta-feira (17/02), o Procon Goiás iniciou uma operação em Goiânia e na Região Metropolitana da capital para notificar postos de gasolina devido aos recentes aumentos de preço dos combustíveis observados nas bombas.

De acordo com o órgão, sete postos foram notificados após consumidores denunciarem o aumento dos preços na região metropolitana de Goiânia.

Os fiscais investigam, agora, a origem dos aumentos abusivos. Segundo o Procon, as notas fiscais de compra e venda dos produtos serão solicitadas para comparar os preços. Caso seja identificada abusividade, as empresas poderão ser autuadas e multadas em até R$11,3 milhões.

O Procon monitora constantemente as flutuações dos preços dos combustíveis, contando com denúncias através do canal de atendimento 151 e das redes sociais.

“Se não houve a incidência de impostos ou insumos, não há motivo para aumento no preço dos combustíveis”, disse o superintedente do Procon

O Superintendente do Procon, Levy Rafael, destacou que, caso não tenha ocorrido a incidência de impostos ou insumos sobre os combustíveis, não há razão para transferir o aumento para o consumidor.

No entanto, se os postos aumentaram os preços por mera liberalidade, o Procon pretende investigar qual o percentual deste aumento. Se for constatado que o aumento é excessivamente oneroso para o consumidor, os postos serão autuados.

A fiscalização começou nesta sexta-feira (17) e está concentrada na Região Metropolitana de Goiânia, neste sábado (18) e em cidades do interior, na segunda-feira (20).